Падение рынка акций, укрепление рубля и отчетность «Норникеля»: дайджест

В ПСБ прогнозируют сокращение выручки на 13%, до $5,9 млрд. Из-за экспортных пошлин EBITDA, по оценкам аналитиков, упала на 31%, до $2,3 млрд. В ПСБ ожидают снижения рентабельности по EBITDA до 39,6% — это минимум с 2020 года. На фоне высоких капитальных затрат свободный денежный поток может составить $525 млн, что в 2,6 раза ниже значения прошлого года, подсчитали аналитики.