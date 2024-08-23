Падение рынка акций, укрепление рубля и отчетность «Норникеля»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 1,53%, до 2725,75 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 2718,6 пункта.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин обратил внимание, что обороты торгов были максимальными за месяц — ₽115 млрд.
«Дефицит позитивных новостей геополитического плана пока не позволяет российскому рынку приостановить просадку», — прокомментировала аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.
Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова считает, что индекс Мосбиржи, который движется к 2700 пунктам, все еще не выглядит перепроданным. Это, по ее мнению, подчеркивает риски достижения новых минимумов из-за сохранения неблагоприятных монетарных и геополитических факторов в России.
«Важные уровни поддержки в индексе Мосбиржи сместились в область 2650−2690 пунктов. Об улучшении настроений инвесторов можно будет говорить только при возврате к 2800 пунктам», — отметил Василий Карпунин.
Он ожидает, что устойчивее остальных в ближайшие сессии будут ликвидные акции компаний нефтегазового сектора: ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, «Татнефти», «Газпром нефти».
Впрочем, эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что на фоне высокой, по его мнению, перепроданности и выхода бенчмарка в опорную область темп снижения рынка должен постепенно замедляться.
«Для активных трейдеров скоро может появиться интересная возможность сыграть в высокий отскок с ориентиром к 2800 пунктам, а для инвесторов столь масштабная коррекция рынка привлекательна для пополнения портфелей на перспективу возврата рынка на годовые максимумы. Правда, с этим придется подождать», — указал Зельцер.
Отчетность «Норникеля»
В пятницу, 23 августа, «Норникель» представит отчетность по МСФО за первое полугодие.
В SberCIB ожидают, что год к году выручка упала на 15%.
«Палладий и никель подешевели на 19% и 7%, а рост цен на медь и платину не компенсировал их падение», — объяснили аналитики такой прогноз.
EBITDA, по оценкам SberCIB, сократилась на 36%, а рентабельность по этому показателю — на 12 п.п., до 37%, из-за роста издержек, на который больше всего повлияли экспортные пошлины. При этом аналитики прогнозируют положительный денежный поток в $0,4 млрд благодаря сокращению капвложений.
В ПСБ прогнозируют сокращение выручки на 13%, до $5,9 млрд. Из-за экспортных пошлин EBITDA, по оценкам аналитиков, упала на 31%, до $2,3 млрд. В ПСБ ожидают снижения рентабельности по EBITDA до 39,6% — это минимум с 2020 года. На фоне высоких капитальных затрат свободный денежный поток может составить $525 млн, что в 2,6 раза ниже значения прошлого года, подсчитали аналитики.
В ПСБ на фоне сильного падения финансовых результатов не ждут выплаты дивидендов по итогам первого полугодия. «Считаем, что акции “Норникеля” на данный момент находятся на справедливых уровнях. Причин для их роста пока не видим», — отметили аналитики.
Укрепление рубля
По итогам торгов курс юаня на Мосбирже снизился 2,07%, до ₽11,84. Ниже ₽12 юань торгуется впервые с конца прошлой недели. Сентябрьский фьючерс на доллар подешевел на 0,96%, до ₽87 915, что соответствует курсу доллара на уровне ₽87,92. Сентябрьский фьючерс на евро снизился на 1,51%, до ₽97 076, что соответствует курсу евро на уровне ₽97,08.
Сообщения о достижении договоренности между Россией и Китаем об обеспечении четкого функционирования каналов расчетов в торговле оказали поддержку рублю, отметила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Она добавила, что дополнительным фактором в пользу крепкого рубля выступает также приближение пика налоговых платежей (28 августа), когда экспортеры продают валютную выручку, чтобы провести рублевые платежи по налоговым обязательствам.
«Кроме того, стабильность национальной валюты продолжают обеспечивать ЦБ, реализующий иностранную валюту в рамках бюджетного правил, жесткая монетарная политика, а также указ правительства, который предполагает обязательную продажу части валютной выручки», — отметил портфельный управляющий УК «Первая» Денис Обухов.
Однако снижение цен на нефть может оказывать негативное влияние на рубль, предупредила Пырьева.
В УК «Первая» ожидают, что до конца недели курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре ₽87,5−89, а курс юаня на Мосбирже — около ₽12.
В «Цифра брокер» полагают, что баланс рисков в данный момент складывается в пользу стабильного рубля, поэтому курс юаня на следующей неделе будет в диапазоне ₽11,75−12,18, курс доллара (по фьючерсу) — ₽86−90, курс евро (по фьючерсу) — ₽92−98.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- банк «Синара» (ст. м. «Китай-город»): купить доллары можно по ₽89,5, продать — по ₽85;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽89,95, продать — по ₽87,99.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽99,95, продать — по ₽99;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽99,99, продать — по ₽98,29.
Самые дешевые юани:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽12,92, продать — по ₽12,23;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,19, продать — по ₽12,3.
Корпоративные события
«КазАтомПром»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«Русснефть»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
Банк «Санкт-Петербург»: финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
«ЕвроТранс»: совет директоров примет решение по дивидендам за первое полугодие 2024 года.
Другие важные события
США: симпозиум в Джексон-Хоул (день 2) — 15:00 мск. Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в 17:00 мск.
США: продажи нового жилья в июле — 17:00 мск.
США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2725,75 (-1,53%).
Индекс РТС: 940,61 (-1,1%).
S&P 500: 5570,64 (-0,89%).
Dow Jones Industrial Average: 40 712,78 (-0,43%).
NASDAQ Composite: 17 619,35 (-1,67%).