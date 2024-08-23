От нефти до золота: чем запомнилась неделя

Курс рубля также остается волатильным. Юань, доллар и евро резко подорожали в начале недели, но через пару дней потеряли свое преимущество. В понедельник юань торговался по 12,10 рубля, доллар и евро на внебиржевом рынке — по 89,14 рубля и 98,33 рубля. Курс российской валюты начал торги четверга с роста. Курс юаня упал ниже 12 рублей, впервые с 16 августа. Доллар и евро в это время подешевели на рубль, хотя днем ранее ЦБ РФ повысил официальные курсы: американская валюта подорожала на 99 копеек, до 91,69 рубля, европейская — на 1,75 рубля, до 101,95 рубля. В пятницу юань торговался по 11,82 рубля, доллар — 89,76 рубля, евро — 98,98 рубля.