От нефти до золота: чем запомнилась неделя

Российские акции и рубль
Российский рынок акций после восстановления на предыдущей неделе и превышения индексом Мосбиржи уровня 2900 пунктов, впервые со 2 августа, вновь огорчил инвесторов. В понедельник возобновилось снижение котировок и в пятницу, 23 августа, индекс упал ниже 2700 пунктов впервые с июня 2023 года. Ценные бумаги находятся под давлением высоких процентных ставок и сложного геополитического фона.
Курс рубля также остается волатильным. Юань, доллар и евро резко подорожали в начале недели, но через пару дней потеряли свое преимущество. В понедельник юань торговался по 12,10 рубля, доллар и евро на внебиржевом рынке — по 89,14 рубля и 98,33 рубля. Курс российской валюты начал торги четверга с роста. Курс юаня упал ниже 12 рублей, впервые с 16 августа. Доллар и евро в это время подешевели на рубль, хотя днем ранее ЦБ РФ повысил официальные курсы: американская валюта подорожала на 99 копеек, до 91,69 рубля, европейская — на 1,75 рубля, до 101,95 рубля. В пятницу юань торговался по 11,82 рубля, доллар — 89,76 рубля, евро — 98,98 рубля.
Золото и ставка ФРС
По-прежнему на мировые рынки сильно влияет решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, крупнейшей экономики мира. Цена золота, которое покупают в неспокойные времена, в пятницу держалась около рекорда в 2500 долларов за тройскую унцию, даже после публикаций протокола заседания ФРС.
Неделей ранее золото достигло нового рекорда в 2500 долларов на ожиданиях, что регулятор США начнет внеплановое снижение ключевой ставки. В среду, 21 августа, золото дорожало пятую торговую сессию подряд, достигнув 2553 долларов за тройскую унцию перед публикацией протокола ФРС. Но после публикации протокола рост замедлился. Большинство членов руководства Федеральной резервной системы допустили плановое снижение ставки в сентябре, если инфляция в США продолжит снижение. Это поддержало котировки в стране и на остальных рынках. Аналитики ожидают снижение ставок в США на 100 базисных пунктов до конца 2024 года с текущих 5,25−5,5% годовых.
В целом золото подорожало на 20% с начала года на этих ожиданиях, включая ожиданиях снижение ставок в других странах. По мнению аналитиков, период высоких ставок в мире завершается.
Нефть
Цена нефти на мировых рынках продолжила снижение на уходящей неделе после достижения локального максимума в середине августа. Так, стоимость европейского сорта Brent достигла 82,5 доллара к 13 августа, затем колебалась около 80 долларов. Но с понедельника мировые цены вновь начали опускаться и этот рубеж был потерян. Сигналы о падении спроса оказались выше страха обострения ситуации на Ближнем Востоке.
В среду цена Brent упала до 75 долларов — до уровня начала года, а к пятнице 23 августа восстановилась до 78, временами оказываясь ниже этой отметки. Этот сорт нефти остается одним из значимых ценовых индикаторов для рынка. Новость не очень хорошая для российского бюджета, который пока еще сильно зависит от стоимости экспортного сырья. Падение цены нефти снижает и потенциальные доходы российских нефтяных компаний, сдерживает рост российского фондового рынка.
Россия — Китай
После санкций стратегическое партнерство Китая и России усилилось. По итогам 2023 года товарооборот Китая с Россией вырос на 26,3% до рекорда в 240 млрд долларов. Страны продолжают укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Объем торговли между РФ и КНР в 2024 году обновит прошлогодний рекорд, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Москве в начале недели.
«По итогам семи месяцев есть все предпосылки к тому, что в этом году мы обновим эту высокую планку товарооборота», — отметил он.
По данным Главного таможенного управления КНР, объем китайско-российской торговли в январе-июле вырос на 1,6%, до 136,67 млрд долларов.
Также прошла 29-я регулярная встреча глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Ли Цяна. По итогам встречи стороны утвердили новый план инвестиционного сотрудничества России и Китая. В обновленный перечень значимых проектов включены более 60 инициатив с объемом заявленных инвестиций свыше 138 млрд долларов. Сейчас при участии двух стран реализуется более 80 проектов на сумму около 200 млрд долларов. Также партнеры договорились улучшать технологию взаимных расчетов.
Инфляция
Инфляция в России на 19 августа в годовом выражении составила 9,04% против 9,07% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития. ЦБ РФ стремится снизить инфляцию до 4%, оставляя высокой ключевую ставку. Поэтому эти данные ухудшают перспективы снижения ключевой ставки. Более того, регулятор готов повысить ставку с 18% до 20% и выше, чтобы остановить рост цен и снизить инфляцию до цели. Высокая ключевая ставка традиционно сдерживает рост стоимости акций, но укрепляет рубль и повышает привлекательность вкладов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Иван Белов