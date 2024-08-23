Около 80 государств приобрели права на проекты «Союзмультфильма»

В разговоре с корреспондентом ТАСС Машковцев отметил, что форум позволяет сократить дистанцию между ребенком и какой-то профессией, заразить молодых людей интересом. «Есть разные форматы на форуме: есть форматы мастер-классов, где можно чему-то научиться конкретному, есть формат вот такой свободной беседы, где, на мой взгляд, важно именно сократить дистанцию между профессией и ребенком, чтобы это не выглядело как что-то недостижимое или вообще абсолютно непонятное. Когда я в свое время решал, кем быть, и пошел в кино, я вообще не понимал, что это такое, потому что не у кого было спросить, не с кем было поговорить. И иногда просто заразить интересом, заразить какой-то эмоцией — это лучший способ найти единомышленника, научиться — они потом научатся», — уверен гендиректор.