Около 80 государств приобрели права на проекты «Союзмультфильма»

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Права на различные проекты «Союзмультфильма» проданы почти 80 странам, сообщил ТАСС гендиректор киностудии Борис Машковцев на полях III Международного детского культурного форума.
«У нас очень много продаж наших фильмов за рубеж, уже созданных (и сериалов, и авторских фильмов, и полнометражных фильмов). Это порядка 80 территорий, на которые проданы права на те или иные проекты студии», — сказал собеседник агентства. Он не назвал конкретных государств.
Машковцев отметил при этом, что студии стратегически важно перейти от продаж того, что уже создано, к копродукции, «чтобы шел полноценный культурный обмен между странами, чтобы проекты были масштабнее».
Говоря о планах проектов с персонажами советских мультфильмов, гендиректор киностудии отметил, что есть персонажи, которые остаются всегда популярными.
«И с такими персонажами, конечно, мы рассчитываем, что будем продолжать работать. Зритель и рынок устроены таким образом, что, если вы не делаете новое кино со старыми персонажами, к сожалению, они постепенно забываются. И мы видим по статистике, что персонажи “золотой коллекции”, которых мы любим, на которых мы выросли, для современных детей уже не так ценны», — посетовал он.
Именно поэтому, как сказал Машковцев, на студии для некоторых таких персонажей находят новую форму.
Гендиректор «Союзмультфильма» провел творческую встречу с участниками Детского культурного форума. Он рассказал ребятам об истории киностудии, отметил увеличение темпов производства мультфильмов сегодня по сравнению с советским периодом и сообщил, что сейчас на студии переходят к созданию целых анимационных вселенных. «Мы придумываем не просто отдельные истории — мы придумываем миры», — пояснил он. Ребята узнали также, что в 2023 году студия первой в России интегрировала в мультсериал камео.
В разговоре с корреспондентом ТАСС Машковцев отметил, что форум позволяет сократить дистанцию между ребенком и какой-то профессией, заразить молодых людей интересом. «Есть разные форматы на форуме: есть форматы мастер-классов, где можно чему-то научиться конкретному, есть формат вот такой свободной беседы, где, на мой взгляд, важно именно сократить дистанцию между профессией и ребенком, чтобы это не выглядело как что-то недостижимое или вообще абсолютно непонятное. Когда я в свое время решал, кем быть, и пошел в кино, я вообще не понимал, что это такое, потому что не у кого было спросить, не с кем было поговорить. И иногда просто заразить интересом, заразить какой-то эмоцией — это лучший способ найти единомышленника, научиться — они потом научатся», — уверен гендиректор.
О форуме
III Международный детский культурный форум стартовал 22 августа на площадке Московского дворца пионеров, он продлится до 24 августа. За эти дни в нем примут участие более 2 тыс. человек со всех регионов РФ и из-за рубежа. Событие посетят делегации 14 стран-гостей. Всего на форуме запланировано около 60 мероприятий, в их числе — мастер-классы, диалоги с деятелями культуры, обзорные экскурсии. Организаторами мероприятия выступают Минкультуры РФ и ФГБУК «Росконцерт». ТАСС является генеральным информационным партнером форума.