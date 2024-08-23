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Объем закупок компаний с госучастием у МСП вырос почти на 60% в 2024 году

Заместитель гендиректора АО «Корпорация “МСП” Андрей Железняков отметил, что предприниматели видят потенциал работы с крупным госкомпаниями.

Источник: Freepik

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Объем закупок компаний с государственным участием в России у малого и среднего бизнеса увеличился почти на 60% в этом году, показатель превысил 5 трлн рублей, сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО «Корпорация “МСП” Андрей Железняков на VI Дальневосточном форуме предпринимателей в Хабаровске.

«Объем таких закупок МСП у компаний с государственным участием постоянно растет. Законом установлена квота в 25% объема закупок крупнейшими заказчиками, компаниями у субъектов МСП. В этом году это уже более 5 трлн рублей», — сказал Железняков, уточнив, что прирост по сравнению с тем же периодом 2023 года составил почти 60%. Это связано с активной позицией бизнеса, предприниматели видят потенциал работы с крупными госкомпаниями, которые должны минимум часть своих закупок совершать у МСП и оплачивать работы в семидневный срок.

В ходе сессии на форуме он сообщил, что в Хабаровском крае в 2024 году объем таких закупок оценивается почти в 10 млрд рублей, за год показатель вырос примерно на 27%.

VI Дальневосточный форум предпринимателей проходит в Хабаровске 23—24 августа. На 30 площадках участники обсуждают вопросы развития малого бизнеса в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», адаптации регионального ретейла к новым условиям. В работе форума принимают участие предприниматели, представители крупных госкорпораций и институтов развития МСП, федеральных, региональных и местных органов власти, вузов и деловых объединений. В этом году мероприятие впервые совмещено с межрегиональным форумом бизнеса и власти «Дни ретейла на Амуре», организованным Минпромторгом России.