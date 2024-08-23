Объем закупок компаний с госучастием у МСП вырос почти на 60% в 2024 году

«Объем таких закупок МСП у компаний с государственным участием постоянно растет. Законом установлена квота в 25% объема закупок крупнейшими заказчиками, компаниями у субъектов МСП. В этом году это уже более 5 трлн рублей», — сказал Железняков, уточнив, что прирост по сравнению с тем же периодом 2023 года составил почти 60%. Это связано с активной позицией бизнеса, предприниматели видят потенциал работы с крупными госкомпаниями, которые должны минимум часть своих закупок совершать у МСП и оплачивать работы в семидневный срок.