«О’Кей» в I полугодии получил 78 млн рублей прибыли по МСФО

Общий долг «О’Кей» на конец июня составил 45,891 млрд рублей, сократившись на 5,3% в годовом выражении. Чистый долг снизился на 8% — до 39,13 млрд рублей. Соотношение общего объема процентных обязательств (за вычетом денежных средств и их эквивалентов) к EBITDA за последние 12 месяцев уменьшилось до 3,24x с 4,08x по состоянию на 30 июня 2023 года.