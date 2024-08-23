«О’Кей» в I полугодии получил 78 млн рублей прибыли по МСФО

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Крупный российский ретейлер «О’Кей» в первом полугодии 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 78 млн рублей против убытка в 2,977 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Показатель EBITDA группы увеличился на 35,4% в годовом выражении и составил 9,616 млрд рублей. Общая выручка выросла на 6,2% — до 105,653 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA в январе — июне составила 9,1% против 7,1% годом ранее.
Общий долг «О’Кей» на конец июня составил 45,891 млрд рублей, сократившись на 5,3% в годовом выражении. Чистый долг снизился на 8% — до 39,13 млрд рублей. Соотношение общего объема процентных обязательств (за вычетом денежных средств и их эквивалентов) к EBITDA за последние 12 месяцев уменьшилось до 3,24x с 4,08x по состоянию на 30 июня 2023 года.
Группа «О’Кей» открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. В 2015 году ретейлер запустил свою сеть дискаунтеров. По состоянию на конец июня 2024 года группа управляла 296 магазинами в России: 77 гипермаркетами «О’Кей» и 219 дискаунтерами «Да!».