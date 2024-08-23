Назван самый дорогой рис в мире

Так, тонна нешлифованного риса (с 5-процентным дроблением) сейчас продается по 575 долларов. Таиландский аналог стоит на 14 долларов дешевле, а пакистанский — на 34 доллара. Вьетнамский дробленый рис (с 25-процентным дроблением) подорожал до 539 долларов за тонну. Поставщики из Таиланда и Пакистана просят на 27 и 22 доллара меньше. Таким образом вьетнамский оказывается самым дорогим на рынке.