Минфин США расширил санкции против компаний из РФ

Как замечает Виктор Катона из Kpler, четыре газовоза White Fox Ship Management не вписываются в общую канву санкций, так как работали по ямальским объемам и буквально в текущем году совершили пробные поставки в Китай. «То есть под раздачу, видимо, попали исключительно потому, что они аффилированы с НОВАТЭКом», — говорит он. Также аналитик отмечает, что санкции США, по сути, стали реакцией на события, которые уже состоялись (речь о первых отгрузках с «Арктик СПГ-2»), и администрация США, вероятно, не в полной мере видит, как будет развиваться ситуация с проектом и какие танкеры дальше отправятся в направлении Гыдана.