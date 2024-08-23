Минфин США расширил санкции против компаний из РФ

Металлы и цифра.
Активы «Норникеля» — Норильский ГМК им. А. П. Завенягина, «НН технические сервисы», «Норильскремонт» — впервые попали в санкционный список. Кроме того, в нем значится ГРК «Быстринское», где «Норникель» владеет 50,01%. Ограничения ранее обходили «Норникель» стороной, хотя один из акционеров Владимир Потанин был включен в SDN-лист в 2022 году. В декабре 2022 года Минфин специально пояснил, что сам «Норникель» не находится под санкциями, так как пакет господина Потанина меньше 50%.
США и Великобритания еще в апреле запретили своим гражданам и резидентам участвовать в глобальных биржевых операциях с российскими никелем, медью и алюминием. Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов отмечает, что ограничительные меры против структур «Норникеля» — «окончательный приговор» европейским попыткам строить у себя аккумуляторное производство.
В то же время, отмечает аналитик, на очень слабом рынке эффект на цены никеля будет непродолжительным.
Включена в SDN-лист часть активов Evraz. Также под блокирующие санкции попала «Распадская», в которой 93,2% владеет Evraz. Роман Абрамович (на конец 2021 года владел 28,64% холдинга) находится в под санкциями Великобритании и ЕС. Сам Evraz уже включен в британский лист санкций. Введены санкции США и в отношении структур «Мечела» Игоря Зюзина. «Мечел» уже находится под санкциями США, а господин Зюзин —Великобритании.
«Прямое включение в список SDN компаний означает, что любое взаимодействие с ними со стороны американских граждан и компаний запрещено, в частности, указанные в списке SDN компании не могут использовать при расчетах доллары США, закупать товары и услуги в США и продавать свою продукцию в США», — говорит партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин.
Впервые санкции введены в отношении структур оператора МТС (входит в «АФК Система»). В частности, в SDN-лист попал разработчик сервисов кибербезопасности МТС RED.
Также санкции затронули Институт искусственного интеллекта AIRI и Институт проблем искусственного интеллекта ФИЦ ИУ РАН, создателей систем, использующихся для контроля за интернетом, и связанных с ними технологий, таких как «Крибрум», PalitrumLab, Execution RDC и др. Сектор российской кибербезопасности был определен как санкционный со стороны США еще в 2021 году, напомнил партнер BGP Litigation Сергей Гландин. По его словам, в большинстве случаев российский бизнес готов к санкционным рискам.
Сжижение газа.
Под новыми ограничениями оказался предполагаемый флот проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, а также трейдинговое подразделение компании в Китае. В этот раз санкции косвенно затронут и СПГ-завод НОВАТЭКа «Ямал СПГ» — как в части флота, так и сбыта грузов в Китае. В последний пул санкций включен китайский трейдер НОВАТЭКа — Novatek China Holdings Co Ltd, отвечающий за сбыт российского СПГ в стране, в том числе с пилотного проекта НОВАТЭКа — «Ямал СПГ», который не включен в санкции США и ЕС.
OFAC ввел санкции в отношении строящегося проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» в ноябре 2023 года, где уже готова к работе первая линия мощностью 6,6 млн тонн, а вторая достроена и готовится к установке на Гыдане.
НОВАТЭК планировал продавать значительную часть газа с проекта «Арктик СПГ-2» на FOB на перевалочных терминалах в Мурманске и на Камчатке, где СПГ должен был перегружаться с танкеров ледового класса на обычные. Но и перевалочные терминалы, и весь флот проекта попали в SDN-лист, из-за чего компания так и не смогла начать полноценные отгрузки с первой линии, готовой к работе еще в декабре 2023 года.
В обновленном списке OFAC — дубайская White Fox Ship Management, которая, по данным регистра судов Equasis, владеет четырьмя танкерами Arc4 — North Air, North Mountain, North Sky, North Way, которые также попали под санкции. Эти танкеры начали курсировать на маршрутах НОВАТЭКа в апреле—мае, но использовались только при отгрузках с проекта «Ямал СПГ». Изначально эта группа танкеров закупалась для «Арктик СПГ-2», но из-за попадания проекта в SDN-лист была отнесена к флоту «Ямал СПГ».
Помимо этого, в санкции включены танкеры Asya Energy, Everest Energy и Pioneer, которые на рынке считают потенциальными перевозчиками проекта «Арктик СПГ-2».
Bloomberg писал, что Pioneer и Asya Energy стали первыми танкерами, принявшими СПГ с проекта.
Как замечает Виктор Катона из Kpler, четыре газовоза White Fox Ship Management не вписываются в общую канву санкций, так как работали по ямальским объемам и буквально в текущем году совершили пробные поставки в Китай. «То есть под раздачу, видимо, попали исключительно потому, что они аффилированы с НОВАТЭКом», — говорит он. Также аналитик отмечает, что санкции США, по сути, стали реакцией на события, которые уже состоялись (речь о первых отгрузках с «Арктик СПГ-2»), и администрация США, вероятно, не в полной мере видит, как будет развиваться ситуация с проектом и какие танкеры дальше отправятся в направлении Гыдана.
По его мнению, грузы с «Арктик СПГ-2» почти наверняка будут сбываться в Азии, поэтому на отгрузках новые меры США никак не скажутся. «В Китай и не такие танкеры ходили», — замечает он.
Оценки и прогнозы.
Юрист АБ NSP Глеб Бойко констатирует, что санкции США последовательно направлены на тех, кто задействован в ВПК и российской промышленности в целом, в том числе добывающей, а также тех, кто, по мнению OFAC, участвует в «обходе санкций». Основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко считает, что новые санкции направлены на энергетическую систему и тяжелую промышленность РФ как важную ветку доходной части бюджета. Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин говорит, что нынешний пакет во многом ориентирован на структуры, помогающие российским компаниям обходить введенные США запреты и ограничения, и постепенно OFAC будет все больше внимания уделять именно посредническим структурам.