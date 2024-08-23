Медведев: в бюджете на 2025−2027 годы должны быть средства на льготную семейную ипотеку

«Нет необходимости всем участникам сегодняшней программной комиссии напоминать, что “Единая Россия” последовательно поддерживает семьи с детьми, мы стараемся здесь двигаться вперед по этой важнейшей проблеме для наших российских семей. И последующие годы не должны стать исключением, средства на обеспечение семейной ипотеки должны быть предусмотрены в новом бюджете страны», — сказал Медведев.