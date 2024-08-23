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Медведев: в бюджете на 2025−2027 годы должны быть средства на льготную семейную ипотеку

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Средства на льготную семейную ипотеку должны быть заложены в бюджет на 2025−2027 годы. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что льготную семейную ипотеку могут оформить семьи с детьми в возрасте до шести лет, а также семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

«Нет необходимости всем участникам сегодняшней программной комиссии напоминать, что “Единая Россия” последовательно поддерживает семьи с детьми, мы стараемся здесь двигаться вперед по этой важнейшей проблеме для наших российских семей. И последующие годы не должны стать исключением, средства на обеспечение семейной ипотеки должны быть предусмотрены в новом бюджете страны», — сказал Медведев.