Квоты на ввоз в РФ семян из недружественных стран выбраны менее чем на 50%

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Квоты на ввоз в Россию отдельных видов семян из недружественных стран по многим позициям выбраны менее чем на 50%. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов на Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024».
В январе правительство РФ ввело временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран, они продлятся до конца 2024 года. Тогда сообщалось, что семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы из недружественных стран до конца года можно будет ввозить в рамках установленных квот. Их общий объем составит 33,1 тыс. тонн.
«Несколько слов о квотах. В целом, мы в этом году видим, что наши селекционеры нашли внутренние резервы. Они нашли какие-то дополнительные внутренние инструменты и сумели протолкнуть и продвинуть свою продукцию на рынок, даже несмотря на квоты. Это очень хорошо, что по многим позициям мы квоты выбрали менее чем на 50%. То есть у нас с вами есть запас, у нас с вами есть наработки, которые сегодня рынком востребованы», — сказал Некрасов.
Он также отметил, что в 2024 году 83% всех семеноводческих посевов в РФ высеяно отечественными семенами. «В этом плане мы уже к индикатору Доктрины продовольственной безопасности вплотную приблизились», — подчеркнул Некрасов.