Квоты на ввоз в РФ семян из недружественных стран выбраны менее чем на 50%

«Несколько слов о квотах. В целом, мы в этом году видим, что наши селекционеры нашли внутренние резервы. Они нашли какие-то дополнительные внутренние инструменты и сумели протолкнуть и продвинуть свою продукцию на рынок, даже несмотря на квоты. Это очень хорошо, что по многим позициям мы квоты выбрали менее чем на 50%. То есть у нас с вами есть запас, у нас с вами есть наработки, которые сегодня рынком востребованы», — сказал Некрасов.