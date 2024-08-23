Кто может взять отгул на работе 1 сентября 2024 года

Российское трудовое законодательство предусматривает несколько категорий лиц, которые могут законно не выходить на работу в этот день. Об этом рассказывает директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
Родители первоклассников
Согласно статье 262 Трудового кодекса, одному из родителей (опекунов, попечителей) первоклассника предоставляется право на дополнительный выходной день 1 сентября. По словам юриста, этот день не оплачивается работодателем. Однако сотрудник может использовать его как оплачиваемый день из своего ежегодного отпуска или взять отгул за ранее отработанное время.
Отпуск или отгул
Если у сотрудника накоплены отгулы, они могут быть использованы для того, чтобы не выходить на работу 1 сентября. Также возможен вариант оформления ежегодного оплачиваемого отпуска, при условии согласования с работодателем. Этот способ подойдет не только родителям первоклассников, но и всем работникам, которые хотят провести этот день с детьми, полагает эксперт.
Особые категории работников
Некоторые категории работников могут воспользоваться дополнительными гарантиями, предоставляемыми коллективным договором или локальными нормативными актами организации. Например, в некоторых компаниях предусмотрены дополнительные выходные дни для родителей, чьи дети идут в школу.
В связи с семейными обстоятельствами
В соответствии с частью первой статьи 128 ТК РФ, работник может взять неоплачиваемый отпуск в связи с семейными обстоятельствами, что также может быть актуально для тех, кто хочет провести этот день с детьми.
Юрист советует работнику заранее уведомить работодателя о намерении не выходить на работу 1 сентября, представив заявление на отпуск или отгул. Если речь идет о праве на дополнительный выходной день для родителя первоклассника, к заявлению может потребоваться приложить копию свидетельства о рождении ребенка и справку из школы.
В случае согласования отпуска или отгула, работодатель оформляет соответствующий приказ, на основании которого работник освобождается от работы на указанный день, заключила Мария Яковлева.
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Елена Рогачева