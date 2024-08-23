Кто может взять отгул на работе 1 сентября 2024 года

Если у сотрудника накоплены отгулы, они могут быть использованы для того, чтобы не выходить на работу 1 сентября. Также возможен вариант оформления ежегодного оплачиваемого отпуска, при условии согласования с работодателем. Этот способ подойдет не только родителям первоклассников, но и всем работникам, которые хотят провести этот день с детьми, полагает эксперт.