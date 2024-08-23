Хуснуллин высказался о ситуации с льготными ипотеками

По его словам, пока правительство ничего не планирует делать с семейной ипотекой, так как кабмин не так давно, 1 июля, принял решение, что право на неё сохраняется за семьёй, где есть один ребёнок до шести лет, до 2030 года.
«Эта мера сильно зависит от ключевой ставки. При такой высокой ставке расширять объём выдачи ипотеки, учитывая, что компенсация разницы в процентных ставках идёт из бюджета, — это очень дорого. Кроме того, у нас сохранилась IT-ипотека, в небольшом объёме сельскохозяйственная ипотека», — указал он.
Хуснуллин отметил, что также в полном объёме доступна дальневосточная ипотека под 2% и льготное жилищное кредитование на новых территориях под 2%.
«Поэтому мы считаем, что суммарно этот объём позволит нам держать рынок на уровне где-то 100 млн кв. м в год. Причём мы делаем ставку на ИЖС. Накануне мы приняли решение, что частные дома можно строить уже с использованием механизма эскроу-счетов. Это тоже, мы надеемся, поддержит рынок», — добавил вице-премьер.
Ранее Центробанк России заявил, что объём выдачи ипотеки российскими банками в июле упал более чем вдвое.