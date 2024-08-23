Хуснуллин: по итогам 2024 года будет введено 100—105 млн квадратных метров жилья

«У нас ввод более 62 млн кв. м, что на 3% больше, чем в прошлом году. Хотя мы в прошлом году, я напоминаю, ввели рекордный объём за всю историю — 110 млн кв. м. Это почти 0,75 кв. м строящегося жилья на одного человека. Но мы хотим выйти на показатель 0,82 кв. м на человека», — рассказал он.