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Хуснуллин: по итогам 2024 года будет введено 100—105 млн квадратных метров жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал RT о работе строительной отрасли по итогам семи месяцев 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

«У нас ввод более 62 млн кв. м, что на 3% больше, чем в прошлом году. Хотя мы в прошлом году, я напоминаю, ввели рекордный объём за всю историю — 110 млн кв. м. Это почти 0,75 кв. м строящегося жилья на одного человека. Но мы хотим выйти на показатель 0,82 кв. м на человека», — рассказал он.

По его словам, это значит, что каждый пятый метр жилья в стране в течение ближайших лет будет новым.

«Конечно, с учётом ограничений по ипотеке будет определённое замедление. Тем не менее мы введём не менее 100—105 млн кв. м по итогам 2024-го. На следующие годы задача стоит поддерживать схожие темпы ввода жилья», — добавил Хуснуллин.

Вице-премьер также назвал регионы — лидеры по вводу в эксплуатацию нового жилья.