Хуснуллин: по итогам 2024 года будет введено 100—105 млн квадратных метров жилья

«У нас ввод более 62 млн кв. м, что на 3% больше, чем в прошлом году. Хотя мы в прошлом году, я напоминаю, ввели рекордный объём за всю историю — 110 млн кв. м. Это почти 0,75 кв. м строящегося жилья на одного человека. Но мы хотим выйти на показатель 0,82 кв. м на человека», — рассказал он.
По его словам, это значит, что каждый пятый метр жилья в стране в течение ближайших лет будет новым.
«Конечно, с учётом ограничений по ипотеке будет определённое замедление. Тем не менее мы введём не менее 100—105 млн кв. м по итогам 2024-го. На следующие годы задача стоит поддерживать схожие темпы ввода жилья», — добавил Хуснуллин.
Вице-премьер также назвал регионы — лидеры по вводу в эксплуатацию нового жилья.