Госдолгу США предрекли рост до небывалых $54 трлн

«Финансовые перспективы США более опасны и пугающи, чем когда-либо. Угроза нависла над нашей экономикой и следующим поколением. Это не то будущее, которое мы хотели бы», — заявил генеральный директор Фонда Питера Петерсона Майкл А. Петерсон.