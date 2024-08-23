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Госдолгу США предрекли рост до небывалых $54 трлн

Государственный долг США в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн. Об этом пишет Fox Business со ссылкой на данные Бюджетного управления конгресса.

Источник: Reuters

Если этот долг материализуется, он поставит под угрозу статус США на мировой арене, отмечает издание.

«Финансовые перспективы США более опасны и пугающи, чем когда-либо. Угроза нависла над нашей экономикой и следующим поколением. Это не то будущее, которое мы хотели бы», — заявил генеральный директор Фонда Питера Петерсона Майкл А. Петерсон.

Этим летом американский госдолг впервые в истории превысил отметку в $35 трлн, что составляет около трети общего мирового долга. Экономисты допускают, что экономика США может сползти в рецессию до конца 2024 года.