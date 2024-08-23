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Google оштрафовали за новый эпизод нарушения закона о самоконтроле

Сумма штрафа составляет 3,5 млн рублей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за новый эпизод, связанный с нарушением так называемого закона о самоконтроле соцсетей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать виновным Google LLC в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — огласила решение судья Александра Анохина.

Как сказано в материалах дела, оглашенных в суде, причиной штрафа стал отказ Google ограничить доступ к публикациям, содержащим информацию о распитии алкоголя и табакокурении.

С февраля 2021 года в РФ действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ, согласно которым соцсетям грозят штрафы до 8 млн рублей за несоблюдение требований этого закона.

Google ранее трижды привлекался к ответственности по этой статье. Два раза компанию оштрафовали на 800 тыс. рублей, а один раз — на 4 млн рублей.