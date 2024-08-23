Экспорт СПГ США в I полугодии вырос на 3%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. США в июне 2024 года экспортировали 356,4 млрд куб. футов (около 10,1 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 8,7% выше показателей аналогичного месяца прошлого года, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США.
Экспорт СПГ в июне 2024 года оказался на 3,1% ниже, чем в мае, и на 8,7% больше, чем в июне 2023 г. Всего было отправлено 119 танкеров с СПГ.
Основными направлениями поставок стали — Южная Корея (40,8 млрд куб. футов, или 1,15 млрд куб. м), Нидерланды (34,9 млрд куб. футов, или 0,99 млрд куб. м), Индия (28,8 млрд куб. футов, или 0,82 млрд куб. м), Япония (27,9 млрд куб. футов, или 0,79 млрд куб. м) и Китай (20,8 млрд куб. футов, или 0,59 млрд куб. м). На эти страны пришлось 43% всех поставок США.
При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в июне снизилась до 43,1% по сравнению с 50,8% в мае, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу выросла — 40% в июне. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки и Африки.
Всего в январе — июне 2023 года США экспортировали около 2,152 трлн куб. футов СПГ (60,91 млрд куб. м), что на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. США с начала года экспортировали в Европу 33,36 млрд куб. м СПГ (55% от общего объема), в Азию — около 21,5 млрд куб. м (35% от общего объема).