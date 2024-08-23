Экспорт СПГ США в I полугодии вырос на 3%

Всего в январе — июне 2023 года США экспортировали около 2,152 трлн куб. футов СПГ (60,91 млрд куб. м), что на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года. США с начала года экспортировали в Европу 33,36 млрд куб. м СПГ (55% от общего объема), в Азию — около 21,5 млрд куб. м (35% от общего объема).