Эксперт заявил, что рост урожая пшеницы в США приводит к падению мировых цен

БАРНАУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Рост производства пшеницы в США в 2024 году на 5 млн тонн и увеличение объемов экспорта на 3 млн тонн приводит к падению мировых цен на зерно из-за «американоцентричности» биржевых площадок. Об этом на форуме «Зерно Сибири» сообщил генеральный директор аналитического центра «Прозерно» Владимир Петриченко.
«В Соединенных Штатах производство пшеницы выросло на 5 млн тонн, до 54 млн тонн, и экспорт на 3 млн тонн, до 22,5 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном. Для трейдеров это просто катастрофа, это “перепроизводство”, цены падают», — сказал Петриченко, добавив, что рынок так не реагирует на более крупные снижения производства зерна в России, на Украине и в Европейском союзе.
По мнению эксперта, это говорит об «американоцентричности биржевых площадок», которые влияют на мировой рынок зерна. Он отметил, что фактор американского рынка снизит влияние на мировые цены к ноябрю — декабрю. «Когда эта эйфория от “ужасного перепроизводства” в США спадет», — добавил Петриченко.
В Барнауле в третий раз проходит экспертный форум «Зерно Сибири», в котором участвуют представители российских регионов и Казахстана. Форум организован при поддержке правительства Алтайского края.