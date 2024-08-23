Эксперт заявил, что рост урожая пшеницы в США приводит к падению мировых цен

«В Соединенных Штатах производство пшеницы выросло на 5 млн тонн, до 54 млн тонн, и экспорт на 3 млн тонн, до 22,5 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном. Для трейдеров это просто катастрофа, это “перепроизводство”, цены падают», — сказал Петриченко, добавив, что рынок так не реагирует на более крупные снижения производства зерна в России, на Украине и в Европейском союзе.