Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты с 1 сентября 2024 года

В сентябре, возможно, произойдет снижение цен на авиабилеты внутри страны, что является традиционным явлением после летнего сезона, говорит доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.
Эксперт предположил, что снижение будет незначительным (5−10 процентов) и коснется перелетов на курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод, которые пользуются спросом у россиян в бархатный сезон.
«Безусловно, важно учитывать, что цены на авиабилеты варьируются в зависимости от дня недели, с более высокими тарифами на выходные. Также на окончательную цену влияет покупка билетов туда и обратно, либо только в одну сторону», — подчеркнул Гареев.
Говоря о зарубежных направлениях, таких как Турция, ОАЭ и Куба, то стоимость перелетов останется на уровне начала лета, несмотря на снижение туристической активности. Это связано с окончанием «бархатного сезона» и возможным увеличением предложений от туроператоров.
«При этом, например, в Турцию цены на авиабилеты даже могут вырасти на 5−10% по сравнению с августом из-за окончания высокого сезона. А в случае с Кубой, стоимость авиаперелета может увеличиться из-за ограниченного числа рейсов и высокого интереса к направлению», — прогнозирует Гареев.
В целом, динамическое ценообразование и рост затрат авиакомпаний могут продолжать оказывать давление на цены в долгосрочной перспективе.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева