Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты с 1 сентября 2024 года

«При этом, например, в Турцию цены на авиабилеты даже могут вырасти на 5−10% по сравнению с августом из-за окончания высокого сезона. А в случае с Кубой, стоимость авиаперелета может увеличиться из-за ограниченного числа рейсов и высокого интереса к направлению», — прогнозирует Гареев.