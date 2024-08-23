ДКП поработает вместо МСП. Деловая активность сектора снижается на фоне охлаждения экономики

В положительной зоне оценки деловой активности некрупных компаний пока удерживает кредитная компонента — но причина этого — в высокой доле компаний, уже получивших кредиты на волне повышенного спроса на займы в мае—июне (15%). Доля же одобрений новых кредитов сократилась до минимума за четыре месяца (13%). Отметим, что Банк России пока не публиковал статистических данных о кредитовании МСП в июле, а вплоть до июня динамика этого сектора была положительной: хотя объем выдач МСП сократился до 1,6 трлн руб., кредитный портфель в годовом выражении вырос на четверть, до 14,4 трлн руб. «Результаты могут показаться странными, потому что всю первую половину 2024 года мы жили при более высоких ставках и при фактическом торможении программ поддержки — доля господдержки сократилась на фоне общего роста объемов кредитования МСП до минимума с пикового 2020 года», — говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Однако негативные тенденции уже обнаруживают себя: сокращаются и сроки кредитов, и их средний размер. «Ужесточение денежно-кредитной политики привело к тому, что спрос на короткие кредиты не снизился, предприниматели продолжают поддерживать свою деятельность, несмотря на стоимость займов. Средне- и долгосрочные же кредиты минимизированы и фактически сохраняются только в стройке. В результате у нас все больше коротких кредитов на оборотные цели — для непроизводственной сферы, торговли и услуг», — поясняет эксперт.