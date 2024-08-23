ДКП поработает вместо МСП. Деловая активность сектора снижается на фоне охлаждения экономики

Деловые настроения малого и среднего бизнеса продолжают снижаться, фиксирует индекс RSBI (рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. компаний). В июле он снизился до 55,8 пункта (57,6 пункта в июне и 58,1 пункта в мае) и практически вернулся к уровням 2023 года (57,1 пункта в июле и 55,3 пункта в июне). При этом оценки сектора МСП теряют эмоциональность — если с 2022 года значения индекса отражали сочетание низких оценок фактических показателей МСП и высоких ожиданий сектора от процесса восстановления экономики, то теперь большее внимание бизнеса привлекает фактическое состояние дел.
С начала 2024 года МСП действительно показывали рост деловой активности, отмечая рост продаж, инвестиций и штатов даже в условиях жесткой конкуренции с крупными предприятиями. С июня настроения сектора стали ухудшаться, основными причинами стали спад выручки сектора и обусловленное этим снижение инвестактивности. При этом сектор уже не демонстрирует оптимизма в ожиданиях восстановления продаж в условиях предпринимаемых Банком России мер по охлаждению экономики.
Так, в июле о росте выручки сообщили 20% компаний — против 24% месяцем ранее, надеются на рост продаж 33% МСП (против 34% в июне и 37% в мае).
Доля тех, кто отмечает снижение продаж, пока не изменилась — 31%, но малый бизнес отмечает все большее давление со стороны рынка труда: численность работников сократилась у 21% МСП — это максимум с «ковидного» лета 2020 года. Только 13% смогли привлечь новых сотрудников, это сразу на шесть процентных пунктов ниже показателей прошлого месяца. Острый дефицит кадров и возросшая стоимость труда негативно сказываются и на ожиданиях: сокращение штата прогнозируют 7% МСП, рост найма — 29% (месяцем ранее — 5% и 37% соответственно). О росте инвестиций в июле сообщили 22% МСП (против 27% в июне), о сокращении — 9% (против 7% месяцем ранее). Планируют нарастить вложения 26% предприятий (33%), сократить — 6% (5%).
В положительной зоне оценки деловой активности некрупных компаний пока удерживает кредитная компонента — но причина этого — в высокой доле компаний, уже получивших кредиты на волне повышенного спроса на займы в мае—июне (15%). Доля же одобрений новых кредитов сократилась до минимума за четыре месяца (13%). Отметим, что Банк России пока не публиковал статистических данных о кредитовании МСП в июле, а вплоть до июня динамика этого сектора была положительной: хотя объем выдач МСП сократился до 1,6 трлн руб., кредитный портфель в годовом выражении вырос на четверть, до 14,4 трлн руб. «Результаты могут показаться странными, потому что всю первую половину 2024 года мы жили при более высоких ставках и при фактическом торможении программ поддержки — доля господдержки сократилась на фоне общего роста объемов кредитования МСП до минимума с пикового 2020 года», — говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Однако негативные тенденции уже обнаруживают себя: сокращаются и сроки кредитов, и их средний размер. «Ужесточение денежно-кредитной политики привело к тому, что спрос на короткие кредиты не снизился, предприниматели продолжают поддерживать свою деятельность, несмотря на стоимость займов. Средне- и долгосрочные же кредиты минимизированы и фактически сохраняются только в стройке. В результате у нас все больше коротких кредитов на оборотные цели — для непроизводственной сферы, торговли и услуг», — поясняет эксперт.