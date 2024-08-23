Девелопер «Эталон» увеличил продажи в июле на 52%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Девелоперская группа «Эталон» увеличила стоимость заключенных контрактов в июле 2024 года на 52%, до 12,2 млрд рублей, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба девелопера.
«В июле 2024 года стоимость заключенных группой контрактов достигла 12,2 млрд рублей, объем денежных поступлений вырос до 8,5 млрд рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что это самые высокие показатели июля за историю компании.
Стоимость контрактов увеличилась на 52% в годовом сопоставлении, прокомментировал вице-президент по экономике и финансам группы «Эталон» Илья Косолапов, чьи слова приводит пресс-служба. Он отметил, что динамика продаж, в частности, связана с быстрым расширением географии, диверсификацией портфеля по регионам и ценовым сегментам, а также перетоком покупателей со вторичного рынка.
Группа «Эталон» основана в 1987 году. Девелопер специализируется на строительстве жилья для среднего класса в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской, Новосибирской, Омской областях и других регионах страны.