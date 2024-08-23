Девелопер «Эталон» увеличил продажи в июле на 52%

Стоимость контрактов увеличилась на 52% в годовом сопоставлении, прокомментировал вице-президент по экономике и финансам группы «Эталон» Илья Косолапов, чьи слова приводит пресс-служба. Он отметил, что динамика продаж, в частности, связана с быстрым расширением географии, диверсификацией портфеля по регионам и ценовым сегментам, а также перетоком покупателей со вторичного рынка.