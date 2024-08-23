Банк России повысил официальный курс доллара

Так, евро снизится с 101,6207 до 101,6125 рубля, юань — с 11,9567 до 11,7747.
При этом Банк России повысил курс доллара с 91,2881 до 91,6012 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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