Запасы газа в подземных хранилищах Европы приблизились к 90,5%

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в июле стали минимальными с ноября 2021 года, а в августе тенденция к их снижению продолжается. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 30% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составила $366 за 1 тыс. куб. м, а в августе — выросла до $435.