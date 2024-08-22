Юрист назвала единственный эффективный способ оспорить брачный договор

Адвокат подчеркнула, что при оспаривании договора одному из супругов придется доказать, чем именно нарушены его права при подписании. К веским основаниям Матинова отнесла несоблюдение нотариальной формы, недееспособность одного из супругов, подписание брачного договора под угрозой или если один из супругов будет в крайне неблагоприятных условиях после подписания такого договора, или попросту — остается ни с чем.