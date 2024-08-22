Юрист назвала единственный эффективный способ оспорить брачный договор

«Брачный договор можно заключить как до брака (тогда он начнет действовать с момента регистрации брака), так и после регистрации. <…> Брачный договор — отличный механизм для распределения имущества между супругами, в том числе для случаев, когда задействованы как общие, так и личные деньги», — сказала она.
Адвокат подчеркнула, что при оспаривании договора одному из супругов придется доказать, чем именно нарушены его права при подписании. К веским основаниям Матинова отнесла несоблюдение нотариальной формы, недееспособность одного из супругов, подписание брачного договора под угрозой или если один из супругов будет в крайне неблагоприятных условиях после подписания такого договора, или попросту — остается ни с чем.
«Если таких доказательств нет, то вероятность оспорить брачный договор только по причине несогласия с его условиями крайне маловероятна», — подчеркнула юрист.
По ее словам, суд будет исходить из того, что супруги должны понимать прописанные в договоре условия. Поэтому не стоит подписывать его, если об этом просит кто-либо из супругов или иные лица, заключила Матинова.
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