«Вкусвилл» в I полугодии увеличил оборот на 33%

В январе — июне 2024 года компания открыла более 250 новых торговых точек разных форматов. В результате на начало второго полугодия сеть насчитывает 2,226 тыс. точек офлайн- и онлайн-продаж. Лидером по темпу развития стал формат небольших магазинов «Вкусвилл мини»: за первое полугодие таких объектов стало вдвое больше, работает 425 магазинов в Москве и регионах.