«Вкусвилл» в I полугодии увеличил оборот на 33%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сеть магазинов «Вкусвилл» в первом полугодии 2024 года увеличила оборот на 33% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года — до 183 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
«Вкусвилл» подвел итоги первого полугодия 2024 года. Оборот компании за этот период вырос на 33% и составил 183 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2024 года доля онлайн-продаж стабильно составляет 50%. Оборот доставки за этот период вырос на 43%, превысив 91 млрд рублей", — сообщает ретейлер.
В январе — июне 2024 года компания открыла более 250 новых торговых точек разных форматов. В результате на начало второго полугодия сеть насчитывает 2,226 тыс. точек офлайн- и онлайн-продаж. Лидером по темпу развития стал формат небольших магазинов «Вкусвилл мини»: за первое полугодие таких объектов стало вдвое больше, работает 425 магазинов в Москве и регионах.
«Во втором полугодии 2024 года “Вкусвилл” нацелен на новые открытия и форматы, развитие тестовых сервисов для покупателей, расширение и ускорение доставки и запуск еще большего количества уникальных товаров с отличающимися от предложений рынка составами», — добавляет ретейлер.
«Вкусвилл» позиционирует себя как бренд продуктов для здорового питания. Компания управляет сетью магазинов, которая включает свыше 2 тыс. торговых точек в 165 городах России, а также развивает сервис собственной доставки продуктов.