Венгрия и Словакия могут продолжить получать нефть ЛУКОЙЛа по «Дружбе»

Компромисс по поставкам нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию и Словакию через Украину страны не могут найти около двух месяцев. Украинские санкции подразумевали в том числе блокирование активов, ограничение торговых операций и «частичное или полное прекращение транзита ресурсов». Решение Украины расширить санкции в отношении поставок ЛУКОЙЛа активно критиковали власти Венгрии и Словакии, говоря, что это угрожает энергоснабжению обеих стран. «Пусть мне, пожалуйста, кто-то объяснит, что хорошего в санкции против ЛУКОЙЛа, которая больше всего повредит Словакии, Венгрии, Украине, но практически не коснется ЛУКОЙЛа, потому что он разместит эту нефть на других рынках», — отмечал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В Кремле называли решение Киева о сокращении транзита по «Дружбе» «политическим». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключал «возможность вступить в контакт» с украинской стороной. «Ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — отмечал он.