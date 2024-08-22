Венгрия и Словакия могут продолжить получать нефть ЛУКОЙЛа по «Дружбе»

Венгерская MOL нашла способ возобновить трубопроводный транзит нефти ЛУКОЙЛа через территорию Украины на свои НПЗ в Словакии и Венгрии. После того как конце июня Украина ввела санкции против ЛУКОЙЛа, «Укртранснафта» (оператор украинского участка нефтепровода «Дружба») перестала принимать нефть российской компании для транзита в эти страны. В результате НПЗ MOL в Словакии и Венгрии оказались под угрозой снижения нефтепереработки.
Из слов главы канцелярии премьера Венгрии Гергея Гуйяша, которые приводит Reuters, следует, что ЛУКОЙЛ будет передавать нефть MOL на российско-украинской границе, переговоры по новой схеме поставок находятся в финальной стадии и могут завершиться в сентябре. Из-за изменения схемы венгерской стороне придется нести дополнительные расходы в $1,5 за баррель за страховые риски от транзита, добавил господин Гуйяш.
По всей видимости, MOL планирует приобретать нефть у ЛУКОЙЛа до того, как она пересечет российско-украинскую границу, считает один из собеседников «Ъ». Тем самым «формально-юридически» нефть ЛУКОЙЛа не будет идти по территории Украины, а ее санкции будут соблюдаться, поясняет он.
Собеседники «Ъ» и раньше говорили, что решением проблемы с поставками нефти ЛУКОЙЛа станет переоформление объемов на другого трейдера.
До украинских санкций ЛУКОЙЛ обеспечивал более 40% поставок РФ на НПЗ в Венгрии и Словакии по южной ветке «Дружбы» через своего трейдера Litasco. Торговлей сырьем других российских нефтекомпаний по этому маршруту, по данным нескольких собеседников «Ъ», до сих пор занимается трейдер Normeston, которого связывали с российским и венгерским бизнесом.
Господин Гуйяш не пояснил, какая именно структура будет осуществлять транзит через Украину.
Российская нефть в Европу поставляется лишь по южной ветке «Дружбы» через Украину — в Венгрию, Чехию и Словакию. Поставки в Чехию по «Дружбе» продолжает «Роснефть». Поставки российской нефти по северной ветке «Дружбы» в Польшу и Германию были прекращены. В «Транснефти» (операторе российской части «Дружбы») отказались от комментариев, в MOL не ответили на запрос «Ъ».
Компромисс по поставкам нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию и Словакию через Украину страны не могут найти около двух месяцев. Украинские санкции подразумевали в том числе блокирование активов, ограничение торговых операций и «частичное или полное прекращение транзита ресурсов». Решение Украины расширить санкции в отношении поставок ЛУКОЙЛа активно критиковали власти Венгрии и Словакии, говоря, что это угрожает энергоснабжению обеих стран. «Пусть мне, пожалуйста, кто-то объяснит, что хорошего в санкции против ЛУКОЙЛа, которая больше всего повредит Словакии, Венгрии, Украине, но практически не коснется ЛУКОЙЛа, потому что он разместит эту нефть на других рынках», — отмечал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В Кремле называли решение Киева о сокращении транзита по «Дружбе» «политическим». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключал «возможность вступить в контакт» с украинской стороной. «Ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — отмечал он.