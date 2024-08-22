В Шотландии пресноводную жемчужину продали за рекордные $123 тыс

Пресноводные жемчужины обычно меньше, чем те, что добывают в соленой воде. Рекордный экземпляр был найден в 1967 году в реке Тэй. Это произошло за 31 год до того, как подобный промысел был запрещен в Шотландии. Сам Уильям Абернетти умер в 2021 году в возрасте 96 лет, так и не раскрыв тайны, где именно он добыл прославившую его жемчужину.