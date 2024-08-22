В Сбере рассказали об объединении банков для создания единого QR

Система оплаты по QR-кодам стала развиваться в России два года назад и теперь средние транзакции совпадают с обычным поведением по безналичному обороту на банковских картах. Это число может кратно вырасти после запуска единого QR, сообщил в интервью «Бизнес ФМ» старший вице-президент Сбера Дмитрий Малых.