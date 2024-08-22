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В Сбере рассказали об объединении банков для создания единого QR

Система оплаты по QR-кодам стала развиваться в России два года назад и теперь средние транзакции совпадают с обычным поведением по безналичному обороту на банковских картах. Это число может кратно вырасти после запуска единого QR, сообщил в интервью «Бизнес ФМ» старший вице-президент Сбера Дмитрий Малых.

Источник: Газета.Ру

Топ-менеджер компании отметил, что сейчас в оффлайне по банковским карточкам проводится 86% операций, а по новым методам оплаты, куда входит и QR, и NFC, и биометрия — 14%.

По его словам, более 17 млн россиян регулярно платят с помощью QR-кодов.

Дмитрий Малых напомнил, что когда Банком России был понят вопрос стандартизации рынка платежей по QR-кодам и создания единой платформы, Сбер предложил переиспользовать свою платформу multi-QR, к которой уже подключены 18 банков.

От Национальной системы платежных карт (НСПК) поступила идея создать новую платформу под своим руководством.

Недавно Сбер, Альфа-Банк и Т-Банк объявили о создании Консорциума банков, к которому предложили присоединиться другим участникам рынка.

Он отметил, что противоречий между компаниями, функциональность систем примерно одинакова, но есть различные бизнес-модели.

«Мы — как Сбер — продвигали нашу платформу multi-QR, заложили фундамент, рыночные принципы, ценообразование, чтобы была возможность мотивировать пользователя», — отметил Малых.

По его словам, отличие модели НСПК в том, что она предлагает мерчантам меньшую комиссию за транзакции при оплате через QR-код своей Системы быстрых платежей, чем другие банки.

Логика, которая закладывалась в это решение — мотивация торговых предприятий массово распространять этот способ оплаты и делать скидки для покупателей.

«Однако, при использовании такой модели банки уже не могли сохранять привычный кешбэк для клиента, а скидки по QR-коду от системы быстрых платежей носят нерегулярный характер», — констатировал Малых.

Он подчеркнул, что низкая комиссия для продавца не говорит о том, что цена на товар становится ниже. Это просто акция для клиента под конкретное действие.