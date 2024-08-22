В России увеличили компенсацию на капремонт поврежденного жилья

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер министр России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее размер компенсации на проведение капитального ремонта жилья, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации (ЧС) природного или техногенного характера, а также в результате теракта, с 7 тыс. рублей до 9 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кроме того, согласно документу, теперь эти выплаты смогут получить и те граждане, у которых есть доля в общей собственности на другое пригодное для проживания помещение. Она должна составлять менее 18 кв. м на каждого члена семьи.
Размер таких выплат рассчитывается, исходя из нормы общей площади жилья для одного гражданина либо семьи, но не более общей площади утраченного жилья и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, определенной Минстроем по регионам.