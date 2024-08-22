В Подмосковье ограничили использование первых этажей новостроек для жилых нужд

В многоквартирных домах первые этажи теперь запрещено делать жилыми, высота первых этажей должна быть не менее 4,2 метра. Исключение — дома не более четырех этажей.
Количество мест для постоянной парковки автомобилей теперь может определяться как 90% от расчета автомобилизации местного населения, в Подмосковье это 365 машин на тысячу жителей, то есть, можно ограничиться 328 местами на тысячу человек.
Не менее 25% из них должны находиться в границах жилого квартала, а остальные 75% — на прилегающих территориях, но не дальше 1,2 км.
Рядом с железнодорожными станциями и станциями метро количество парковок можно уменьшить на 15% от расчетных показателей, но только если пешеходный путь до дома не превышает 800 м.
Количество гостевых парковочных мест должно составлять не менее 18% от показателя автомобилизации — 64 места на тысячу человек. Их можно размещать не только рядом с жилым домом, но и в отдалении не более 1,2 км.
У каждого жилого дома должна быть благоустроенная придомовая территория. Детские и спортивные площадки нужно размещать на расстоянии не более 100 и 500 м соответственно.
При высотной застройке вводятся нормативы благоустройства: площадь озеленения и проездов должна составлять 5,65 кв. м на человека, детских площадок — 0,5 кв. м, спортивных и иных — 0,6 кв. м. Все эти элементы благоустройства можно размещать не только на земле, но и на эксплуатируемых кровлях.
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