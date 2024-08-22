В ЦБ зафиксировали снижение розничного кредитования

Средства граждан продолжили расти на фоне привлекательных ставок по вкладам, но не так активно, как в июне (+1,1 после +1,7%), что может быть связано с высокими тратами на отпуск. Средства юрлиц также увеличились (+1,6%) после оттока в июне (-0,5%).