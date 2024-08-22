В ЦБ зафиксировали снижение розничного кредитования

Как сообщает Банк России в своем телеграм-канале, по предварительным подсчетам в июле ипотека хоть и выросла, но на умеренные 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне.
«В начале июля завершилась программа “Льготная ипотека”, но часть кредитов еще выдавалась по договорам, заключенным до 1 июля, а “Семейная ипотека” с новыми условиями перезапущена с 11 июля. Для корректной оценки эффекта от изменения госпрограмм потребуется несколько месяцев, поэтому делать выводы пока рано», — добавляет регулятор.
Рост портфеля потребительских кредитов также замедлился (до +1,4 после +2,0% в мае-июне) из-за роста ставок и ужесточения макронадбавок. Однако, отмечает Центробанк, рост кредитования все еще остается достаточно высоким.
Корпоративное кредитование ускорилось до +2,3% (+1,5% в июне без учета крупного бридж-кредита). Средства привлекали компании из широкого круга отраслей, в основном на оборотное финансирование.
Вклады
Средства граждан продолжили расти на фоне привлекательных ставок по вкладам, но не так активно, как в июне (+1,1 после +1,7%), что может быть связано с высокими тратами на отпуск. Средства юрлиц также увеличились (+1,6%) после оттока в июне (-0,5%).
«Прибыль сектора (с корректировкой на дивиденды от дочерних банков) составила 306 миллиардов рублей. На результат повлияло повышение основных доходов и положительная валютная переоценка», — отмечает ЦБ.
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