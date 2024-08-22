Товарооборот России и ЕС в июне впервые с 1999 года опустился ниже €5 млрд

По информации Евростата, наиболее сильное падение торговли в июне произошло с Португалией — в 4,3 раза, до €13,2 млн. А также с Чехией и Ирландией — примерно вдвое, до €121,5 и €41,5 млн соответственно. При этом с некоторыми странами товарооборот в июне увеличился. Так, торговля выросла с Болгарией и Румынией — на 15% до €55,8 и €12,3 млн соответственно. Также товарооборот вырос с Нидерландами (+10%) и Хорватией (+7%).
Согласно информации статистической службы, в июне поставки российских товаров в ЕС сократились на 14% по сравнению с маем и составили €2,5 млрд. Это минимальный показатель с февраля 1999 года. Основу российского экспорта в Евросоюз составили газ (€1,1 млрд), нефть и нефтепродукты (€333 млн), а также железо и сталь (€164 млн).
Одновременно с этим поставки европейской продукции в Россию в июне снизились на 5% в месячном выражении — до €2,4 млрд. Ключевыми категориями европейского экспорта в РФ были фармацевтическая продукция (€634 млн), оборудование (€262 млн) и оптические инструменты (€203 млн).
Согласно отчету Форума стран—экспортеров газа (ФСЭГ), с начала 2024 года импорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза вырос на 3,1 млрд куб. м. По данным «Ъ», экспорт российского СПГ в июле снизился на 5,8% в годовом выражении, до 1,97 млн тонн, в основном из-за плановых ремонтов на проектах «Газпрома» «Сахалин-2» и «Портовая СПГ».