Товарооборот России и ЕС в июне впервые с 1999 года опустился ниже €5 млрд

По информации Евростата, наиболее сильное падение торговли в июне произошло с Португалией — в 4,3 раза, до €13,2 млн. А также с Чехией и Ирландией — примерно вдвое, до €121,5 и €41,5 млн соответственно. При этом с некоторыми странами товарооборот в июне увеличился. Так, торговля выросла с Болгарией и Румынией — на 15% до €55,8 и €12,3 млн соответственно. Также товарооборот вырос с Нидерландами (+10%) и Хорватией (+7%).