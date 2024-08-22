Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за I полугодие в 10 рублей на акцию

«Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию компании по итогам работы за первое полугодие 2024 года. В июле компания уже выплатила дивиденды акционерам в размере 10 рублей на акцию по итогам первого квартала 2024 года», — говорится в сообщении.