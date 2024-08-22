Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за I полугодие в 10 рублей на акцию

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды по итогам I полугодия 2024 г. в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
«Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов в размере 10 рублей на одну обыкновенную акцию компании по итогам работы за первое полугодие 2024 года. В июле компания уже выплатила дивиденды акционерам в размере 10 рублей на акцию по итогам первого квартала 2024 года», — говорится в сообщении.
Таким образом, совокупно выплаты дивидендов акционерам компании могут составить 1,76 млрд рублей или 20 рублей на одну обыкновенную акцию по итогам шести месяцев 2024 года.
Уточняется, что решение о выплате дивидендов может быть принято внеочередным собранием акционеров компании, которое пройдет в форме заочного голосования 25 сентября 2024 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 6 октября 2024 года.
Компания осуществляет дивидендные выплаты на квартальной основе. По итогам первого квартала 2024 года компания уже выплатила дивиденды акционерам в размере 0,88 млрд рублей или 10 рублей на одну обыкновенную акцию.
По итогам работы в 2023 году компания также выплачивала дивиденды ежеквартально, совокупный размер выплат дивидендов за весь 2023 год составил 4,83 млрд рублей или 55 рублей на одну акцию.
О компании
«Инарктика» является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.
Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании. Общий объем потенциального выращивания на участках Компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.