Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбер планирует платить специалистам за поиск уязвимостей в сервисах банка

Сбер запустил программу по поиску уязвимостей на платформе по проверке защищенности приложений с привлечением независимых исследователей BI.ZONE Bug Bounty, сообщает пресс-служба банка.

Источник: Reuters

В Сбере уточнили, что пользователи сервисов Сбера, которые найдут в них уязвимости, смогут получить вознаграждение до 500 тыс. рублей в зависимости от уровня их критичности.

Как рассказал начальник Управления экспертизы кибербезопасности Сбера Сергей Крайнов, банк постоянно совершенствует сервисы, продукты и инфраструктуру для обеспечения кибербезопасности клиентов. По его словам, запуск публичной программы Sber Bug Bounty стал важным шагом в достижении этой цели.

«Мы надеемся, что при поддержке сообщества этичных хакеров и компании BI.ZONE наш совместный проект станет одной из самых активных и конкурентоспособных программ Bug Bounty», — сказал он.

Как рассказали в банке, эксперты смогут тестировать сайт Сбера, веб-версию и мобильное приложение СберИнвестиции и СберБанк Онлайн.