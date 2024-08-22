Сбер планирует платить специалистам за поиск уязвимостей в сервисах банка

В Сбере уточнили, что пользователи сервисов Сбера, которые найдут в них уязвимости, смогут получить вознаграждение до 500 тыс. рублей в зависимости от уровня их критичности.
Как рассказал начальник Управления экспертизы кибербезопасности Сбера Сергей Крайнов, банк постоянно совершенствует сервисы, продукты и инфраструктуру для обеспечения кибербезопасности клиентов. По его словам, запуск публичной программы Sber Bug Bounty стал важным шагом в достижении этой цели.
«Мы надеемся, что при поддержке сообщества этичных хакеров и компании BI.ZONE наш совместный проект станет одной из самых активных и конкурентоспособных программ Bug Bounty», — сказал он.
Как рассказали в банке, эксперты смогут тестировать сайт Сбера, веб-версию и мобильное приложение СберИнвестиции и СберБанк Онлайн.