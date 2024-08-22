Рост импорта нефти в Китай может прерваться в 2024 году

В 2023 году Китай установил рекорд по импорту нефти, но в 2024 году это будет сложнее из-за снижения объёмов.
С 2001 года поставки «черного золота» в КНР увеличились в 19 раз, достигнув 10,85 млн баррелей в сутки в 2020 году. Однако за первые семь месяцев 2024 года они снизились до 10,9 млн баррелей в сутки, показатель на 320 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году.
Это связано со структурными изменениями в потреблении топлива в Китае, а также с переходом на новые энергетические транспортные средства (NEV), включая электромобили и гибриды.
В июле правительство Китая объявило о расширенной программе обмена автомобилей, направленной на повышение экологической безопасности и эффективности автопарка. Каждый потребитель, который сдаст свой старый автомобиль, сможет получить субсидию в размере 20 000 юаней (примерно 2805 долларов США) для покупки нового автомобиля, будь то NEV (новый энергоэффективный транспорт) или более эффективный автомобиль с ДВС. В этом же месяце продажи NEV впервые превысили продажи авто с двигателями внутреннего сгорания.
Эта мера является частью усилий Китая по сокращению количества автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на дорогах страны. Основная цель программы — замена старых транспортных средств на электромобили, производство которых в Китае достигло мирового лидерства. Власти надеются, что данная инициатива ускорит переход на экологически чистый транспорт и позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Также в Китае снижается спрос на дизельное топливо из-за замедления темпов строительства и перехода грузовиков на газ.
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