Рост импорта нефти в Китай может прерваться в 2024 году

С 2001 года поставки «черного золота» в КНР увеличились в 19 раз, достигнув 10,85 млн баррелей в сутки в 2020 году. Однако за первые семь месяцев 2024 года они снизились до 10,9 млн баррелей в сутки, показатель на 320 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году.