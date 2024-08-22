Российские утюги выбились в лидеры продаж

Согласно данным аналитической компании GfK, которые приводят «Ведомости», утюги, соковыжималки, мясорубки, чайники, фены и стайлеры ведущих брендов вошли в пятерку самых продаваемых товаров на российском рынке.
Директор департамента крупной бытовой техники компании «Марвел-дистрибуции» Лариса Сенина обращает внимание на то, что спрос на мелкую бытовую технику отечественного производства растет гораздо быстрее, чем на крупную технику.
В середине августа’Ведомости’сообщали, ссылаясь на данные статистики GfK, что за первое полугодие 2024 года в России онлайн было продано 22,4 миллиона штук малой бытовой техники, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По информации, предоставленной компанией «Марвел-дистрибуция», общий объём продаж мелкой бытовой техники, включая офлайн-продажи, составил 114 миллиардов рублей, что на 24% превышает показатель прошлого года.
Одной из ключевых причин Лариса Сенина называет расширение ассортимента: количество российской продукции на рынке значительно увеличилось. В отличие от этого, в категории крупной бытовой техники российские бренды пока занимают значительно меньшее место.
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