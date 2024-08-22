Российские утюги выбились в лидеры продаж

В середине августа’Ведомости’сообщали, ссылаясь на данные статистики GfK, что за первое полугодие 2024 года в России онлайн было продано 22,4 миллиона штук малой бытовой техники, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По информации, предоставленной компанией «Марвел-дистрибуция», общий объём продаж мелкой бытовой техники, включая офлайн-продажи, составил 114 миллиардов рублей, что на 24% превышает показатель прошлого года.