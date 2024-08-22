Россияне увеличили затраты на дачу, сад и огород

«Средний чек на товары для дачи и садоводства в России вырос на 13% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3564 рубля. Количество покупок также увеличилось на 12%, что говорит о том, что все больше россиян предпочитают проводить время на даче и чаще выезжают на отдых в сельскую местность», — сообщили авторы исследования.