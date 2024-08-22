Россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров в сфере ЖКХ

Получив доступ к личным кабинетам и банковским счетам, мошенники могут не только похитить денежные средства, но и оформить кредиты на имя жертвы. В некоторых случаях они даже переключают пенсионера на якобы сотрудников Центрального банка или правоохранительных органов, которые, используя методы социальной инженерии, могут убедить жертву перевести все сбережения на «безопасный счет» или даже переоформить недвижимость.