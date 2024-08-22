Россиян пообещали не оставить без рыбы и красной икры к Новому году

В 2023 году зампредседателя Рыбного союза Сергей Гудков рассказывал, что на фоне рекордного вылова лососевых, который стал вторым по величине за всю историю наблюдений, снизится цена на горбушу и икру. Снижение цен на красную рыбу на фоне рекордного вылова отмечали уже в начале августа прошлого года.