Россия больно ударила по кошельку Франции: «увела» крупнейшего покупателя зерна

По оценкам экспертов, Россия впервые в текущем сезоне поставила в Алжир больше пшеницы, чем страны ЕС, достигнув объёма в 1,2 млн тонн, согласно данным Еврокомиссии. На этом фоне экспорт французской пшеницы на алжирский рынок резко сократился с 1,6 млн тонн до 200 тыс. тонн за период с июля 2023 года по январь 2024 года, причём основная часть поставок теперь поступает из Румынии и Болгарии. Игорь Павенский, руководитель направления анализа внешних рынков «Русагротранс», в феврале 2024 года отметил, что Россия в этом году может продать в Алжир до 3 млн тонн зерна.