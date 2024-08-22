Россия больно ударила по кошельку Франции: «увела» крупнейшего покупателя зерна

Алжир уже долгие годы является одним из крупнейших мировых импортёров пшеницы. Особенно это стало актуально в последние два года, когда из-за засухи страна, как и её соседи, столкнулась с серьёзными проблемами урожайности. Алжирцы высоко оценили помощь России, которая помогла устранить угрозы продовольственной безопасности.
«Алжир не одинок в своих трудностях. Его соседи, Марокко и Тунис, также пострадали от неблагоприятных климатических условий, что привело к значительному росту импорта зерна в регионе. Тунис, в частности, планирует импортировать большую часть своего зерна из-за недавней засухи. Россия предложила помощь, увеличив поставки зерна в Тунис», — отмечает издание Algerie Focus.
Вместе с тем, оно подчёркивает, что ранее Алжир на протяжении многих лет закупал зерно у Франции. Однако рынок претерпел «незаметные изменения», что, по мнению журналистов, отражает политическую обстановку. Алжир теперь явно нацелен на укрепление дружественных отношений с Кремлём.
В 2023 году Алжир неожиданно занял второе место среди крупнейших импортёров российской пшеницы, и в этом году тенденция сохраняется.
По оценкам экспертов, Россия впервые в текущем сезоне поставила в Алжир больше пшеницы, чем страны ЕС, достигнув объёма в 1,2 млн тонн, согласно данным Еврокомиссии. На этом фоне экспорт французской пшеницы на алжирский рынок резко сократился с 1,6 млн тонн до 200 тыс. тонн за период с июля 2023 года по январь 2024 года, причём основная часть поставок теперь поступает из Румынии и Болгарии. Игорь Павенский, руководитель направления анализа внешних рынков «Русагротранс», в феврале 2024 года отметил, что Россия в этом году может продать в Алжир до 3 млн тонн зерна.
Переориентация Алжира, ранее крупного покупателя французской пшеницы, на другой рынок вызвала недовольство в Париже, но у французов нет инструментов, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.
Издание Algerie Focus также отметило, что снижение объёмов импорта пшеницы из Франции в Северную Африку связано не только с экономическими факторами, но и отражает ухудшение дипломатических отношений между Францией и её бывшими колониями.