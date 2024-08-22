Путин поддержал распространение господдержки и семейной ипотеки на ИЖС с эскроу

Глава государства уточнил у председателя правительства РФ Михаила Мишустина, согласны ли в кабмине с предложением, и, получив положительный ответ, заключил: «Отлично! Это очень важное направление работы в жилищном секторе. Все-таки собственное жилье — это то, к чему многие семьи стремятся».
«Нужно сделать все, чтобы наработанные инструменты по другим направлениям жилищного строительства здесь применялись активно и давали ожидаемый результат», — поручил глава государства.
Программа «Семейная ипотека», продленная летом до 2030 года, позволяет получить до 6 млн рублей по ставке 6% и первоначальном взносе 20% на квартиру в новостройке, строительство частного дома или покупку готового жилого дома с участком семьям, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, есть хотя бы один ребенок младше шести лет, или в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 года.