Путин поддержал распространение господдержки и семейной ипотеки на ИЖС с эскроу

Программа «Семейная ипотека», продленная летом до 2030 года, позволяет получить до 6 млн рублей по ставке 6% и первоначальном взносе 20% на квартиру в новостройке, строительство частного дома или покупку готового жилого дома с участком семьям, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, есть хотя бы один ребенок младше шести лет, или в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 года.