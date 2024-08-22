Первое сентября с уклоном в «премиум»

По данным Росстата, траты на подготовку к учебному сезону за год выросли на 7%, но это массмаркет. Если говорить про премиум-сегмент, школьная форма подорожала вдвое, отмечают собеседники «Ъ FM». Например, в ЦУМе предлагают комплект для мальчика из темно-синего пальто и жилета с ярким фирменным принтом от Dolce & Gabbana за 180 тыс. руб. Лидер по стоимости в сегменте одежды для девочек — пальто Loro Piana за 230 тыс. руб. Оно выполнено из нежного кашемира, а пух вручную вычесывали из подшерстка козлят редкой горной породы. Какой именно, не уточняется. Еще один квест — это подобрать к нему обувь, делится опытом директор модного дома Raschini Сергей Викулин: "Потребители в люксовом ценовом сегменте, являются учащимися элитарных школ, которые, особенно за последние несколько лет, приняли очень жесткие правила относительно формы одежды.
В большинстве таких учебных заведений школьная форма является унифицированной. Поэтому единственный предмет, которым можно хоть как-то выделить своего любимого ребенка, — обувь. Выбор сильно сузился. Цены по отношению к 2021 году выросли как минимум в два раза. Хорошая детская пара стоит сейчас от 35 тыс. руб. до 100 тыс. руб".
Еще нужна база. Шелковые светлые блузы и хлопковые рубашки стартуют от 10 тыс. руб. и доходят до 70 тыс. руб. Серый кашемировый кардиган Balmain или льняной костюм Armani порой даже дешевле. За них просят 60 тыс. руб. О трендах этого сезона рассказала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Долгосрочные тренды — это обращение к классике, к платьям, юбкам с плиссировкой. Образы монохромные — черный, темно-синий, серый цвета. Классическая форма, которая свойственна понятию old money. Сезонные тренды: появились некие ретро-элементы, это вдохновение 1970-ми, широкие брюки, юбки миди и жакеты-»собачьи уши’с широкими лацканами. Еще один тренд — скандинавский минимализм. Это дорогие ткани, немного декоративных элементов".
Отдельная статья расходов — канцелярия. Ручки Parker сейчас стартуют от 5 тыс. руб., но для ученика элитной школы больше подойдет за 50 тыс.руб. Конкуренты от Montblanc дороже — от 70 тыс.руб. Перьевые, как говорят, популярностью уже не пользуются. Если обратиться к массмаркету, то готовый набор всего необходимого в «Читай-городе» предлагают за 10 тыс. руб. и признают, что родители все реже экономят на канцелярских принадлежностях. На рынке много товаров из Японии, говорит председатель совета директоров сети гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац: "Видим больший спрос на марку Vista-Artista производства Переславского комбината художественных товаров, она чаще видна в списках рекомендаций.
Из дорогих товаров — Pentel: соотношение цены и качества очень хорошее, особенно для японских канцелярских товаров. И канцелярские, и художественные товары этой марки очень ценятся специалистами и профессионалами. Рост цен на письменные принадлежности в 2024 году существенно ниже инфляции, то есть, что-то выросло на 5%, что-то на 10%. Но есть и товары, стоимость которых не изменилась".
Упаковать это придется в брендовый рюкзак, который за год подорожал гораздо сильнее из-за разницы валютных курсов. Кожаная классика от Moschino на сайте ЦУМа — порядка 100 тыс. руб. Но это далеко не рекорд.
Аксессуар от Ralph Lauren из кожи миссисипского аллигатора эксклюзивно предлагают за 2,5 млн руб. Если судить по Росстату, на эти деньги можно подготовить к учебному году 76 школьников.