Первое сентября с уклоном в «премиум»

По данным Росстата, траты на подготовку к учебному сезону за год выросли на 7%, но это массмаркет. Если говорить про премиум-сегмент, школьная форма подорожала вдвое, отмечают собеседники «Ъ FM». Например, в ЦУМе предлагают комплект для мальчика из темно-синего пальто и жилета с ярким фирменным принтом от Dolce & Gabbana за 180 тыс. руб. Лидер по стоимости в сегменте одежды для девочек — пальто Loro Piana за 230 тыс. руб. Оно выполнено из нежного кашемира, а пух вручную вычесывали из подшерстка козлят редкой горной породы. Какой именно, не уточняется. Еще один квест — это подобрать к нему обувь, делится опытом директор модного дома Raschini Сергей Викулин: "Потребители в люксовом ценовом сегменте, являются учащимися элитарных школ, которые, особенно за последние несколько лет, приняли очень жесткие правила относительно формы одежды.