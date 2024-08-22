ОСАГО может стать дороже для злостных нарушителей ПДД

Кроме того, по данным эксперта, в 2023—2024 годах наблюдался позитивный тренд на российском рынке ОСАГО: в первом квартале 2024 года общие сборы по договорам ОСАГО увеличились на почти 6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув около 73 млрд рублей. В 2023 году также отмечался рост на 23% по сравнению с 2022 годом. «Сейчас могу отметить, что данные свидетельствуют о том, что российский рынок страхования полностью адаптировался к новым условиям. Прогнозируется, что в начале 2025 года мы также увидим дальнейший рост на уровне 7−10%», — заключил Колядов.