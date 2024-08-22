Онлайн-расходы россиян подскочили на 41% в первом полугодии

Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила о значительном росте онлайн-расходов россиян в первом полугодии 2024 года. Общий объем трат увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Особенно заметный рост был зафиксирован в отдельных категориях товаров. Продажи в интернет-аптеках выросли на 172%, товары для творчества продемонстрировали увеличение на 158%, инструменты и садовая техника реализовались на 129% больше, а автозапчасти и автоаксессуары показали рост на 128%.
Наибольшее увеличение расходов в интернете было отмечено у жителей Севастополя (+113%), Чечни (+99%) и Крыма (+92%).
Ассоциация компаний интернет-торговли объединяет компании, которые формируют до 80% отечественного рынка интернет-торговли, такие как Озон, WB, Яндекс Маркет, DNS и другие. Организация является некоммерческой и регулярно проводит исследования динамики онлайн-продаж услуг и товаров.
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