Онлайн-расходы россиян подскочили на 41% в первом полугодии

Особенно заметный рост был зафиксирован в отдельных категориях товаров. Продажи в интернет-аптеках выросли на 172%, товары для творчества продемонстрировали увеличение на 158%, инструменты и садовая техника реализовались на 129% больше, а автозапчасти и автоаксессуары показали рост на 128%.