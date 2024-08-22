Россияне с 1 сентября смогут подавать жалобы на решения контрольных органов на Госуслугах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2229-р от 17 августа 2024 года, которое вводит новый порядок досудебного обжалования отказов в выдаче различных видов разрешений через сайт «Госуслуги». В соответствии с документом, с 1 сентября 2024 года данный механизм станет обязательным для 194 видов услуг, а с 31 декабря 2024 года — еще для восьми.
Новый порядок направлен на улучшение контрольно-надзорной сферы и ускорение процесса получения разрешений, что должно облегчить жизнь заявителям и повысить эффективность административных процедур. Механизм досудебного обжалования используется с 1 июля 2021 года, и в августе 2023 года он был дополнительно распространен на выдачу разрешений в рамках пилотного проекта, согласно данным «Коммерсанта». В декабре 2023 года был принят закон, узаконивающий досудебное обжалование решений и действий разрешительных органов.
По информации пресс-службы Правительства РФ, в новый список вошли наиболее востребованные виды разрешительной деятельности. Среди них — разрешения на ввоз медицинских изделий, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, получение лицензий для пользования недрами, розничной продажи алкоголя и другие.
Эксперты поддерживают данную инициативу, отмечая, что она способствует сокращению временных и финансовых затрат для бизнеса. Однако они выражают опасения по поводу возможных технических неполадок, которые могут возникнуть в процессе использования новой системы.
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