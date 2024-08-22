Россияне с 1 сентября смогут подавать жалобы на решения контрольных органов на Госуслугах

Новый порядок направлен на улучшение контрольно-надзорной сферы и ускорение процесса получения разрешений, что должно облегчить жизнь заявителям и повысить эффективность административных процедур. Механизм досудебного обжалования используется с 1 июля 2021 года, и в августе 2023 года он был дополнительно распространен на выдачу разрешений в рамках пилотного проекта, согласно данным «Коммерсанта». В декабре 2023 года был принят закон, узаконивающий досудебное обжалование решений и действий разрешительных органов.