Nikkei: РФ и КНР играют роль локомотива мировой атомной энергетики

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Выработка электроэнергии на АЭС в мире вышла в 2024 году на наивысший уровень в истории, и за последние десять лет порядка 60% вновь введенных в строй атомных реакторов пришлось на Россию и Китай. Об этом сообщает ведущая экономическая газета Японии Nikkei со ссылкой на собственные подсчеты и данные Японского атомного промышленного форума, объединяющего компании этой отрасли в стране.
По их сведениям, по состоянию на июнь нынешнего года в мире насчитывалось 436 атомных реакторов. Они способны выработать около 416 млн кВт электроэнергии. Это превысило рекорд 2018 года, который составил почти 414,5 кВт.
За минувшие десять лет, по данным Nikkei, в мире было введено в строй примерно 80 новых атомных реакторов. «Локомотивом этого процесса стали Китай и Россия», — подчеркивает газета. На них, как отмечает издание, пришлось 48 введенных в строй реакторов. Газета считает, что АЭС будут занимать все более заметное место в мировой экономике, в которой нарастает процесс перехода на экологически чистые типы энергии.