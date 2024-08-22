Nikkei: РФ и КНР играют роль локомотива мировой атомной энергетики

За минувшие десять лет, по данным Nikkei, в мире было введено в строй примерно 80 новых атомных реакторов. «Локомотивом этого процесса стали Китай и Россия», — подчеркивает газета. На них, как отмечает издание, пришлось 48 введенных в строй реакторов. Газета считает, что АЭС будут занимать все более заметное место в мировой экономике, в которой нарастает процесс перехода на экологически чистые типы энергии.