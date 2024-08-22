«Мечел» ожидает, что стабильность цен на рынке угля продлится до конца 2024 года

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. «Мечел» переформатировал структуру продаж, практически весь объем угольной продукции в адрес третьих лиц во втором квартале был продан заказчикам из России. По оценке компании, мировая торговля углем вступила в период стабильности, который может продлиться до конца 2024 года, приводятся в сообщении «Мечела» слова гендиректора компании Олега Коржова.
«В условиях торговых ограничений, обусловленных новыми внешними санкциями, основной акцент в отчетном периоде мы сделали на переформатировании структуры продаж. Практически весь объем угольной продукции в адрес третьих лиц во II квартале был отправлен российским заказчикам», — сказал он, отметив, что в этом году компания поэтапно восстанавливает показатели добычи и переработки угля в соответствии с программами технического перевооружения горнодобывающих активов.
«В целом, по нашим оценкам, мировая торговля углем вступила в период относительной стабильности, без существенных колебаний цен, который может продлиться до конца 2024 года», — отметил гендиректор «Мечела».
По итогам первого полугодия 2024 года «Мечел» увеличил добычу угля по сравнению с таким же периодом годом ранее на 12%, до 5,074 млн т, однако по итогам второго квартала добыча снизилась по отношению к предыдущему кварталу на 2%, до 2,5 млн т. В первом полугодии компания увеличила продажи антрацита на 10% в годовом выражении, до 569 тыс. тонн, а по итогам второго квартала — на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, до 310 тыс. тонн.
О ситуации в угольной отрасли
Осенью 2023 года замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников сообщал, что экспортная рентабельность на энергетических углях на всем западном направлении была нулевой или отрицательной, однако угольные компании сохраняли достаточно существенные объемы экспорта, потому что это позволяло снижать постоянные затраты и влияло на всю экономику в целом.
С 1 октября до 27 декабря 2023 года правительство вводило гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля. Размер пошлины варьировался от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Пошлина была вновь введена с 1 марта 2024 года. Позднее было принято решение временно отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года для поддержки предприятий угольной отрасли.
По данным Росстата, добыча угля в России по результатам первого полугодия 2024 года снизилась на 0,7% и составила 211 млн тонн.