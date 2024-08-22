«Мечел» ожидает, что стабильность цен на рынке угля продлится до конца 2024 года

По итогам первого полугодия 2024 года «Мечел» увеличил добычу угля по сравнению с таким же периодом годом ранее на 12%, до 5,074 млн т, однако по итогам второго квартала добыча снизилась по отношению к предыдущему кварталу на 2%, до 2,5 млн т. В первом полугодии компания увеличила продажи антрацита на 10% в годовом выражении, до 569 тыс. тонн, а по итогам второго квартала — на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, до 310 тыс. тонн.