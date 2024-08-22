Мария Багреева: оборот столичного пищепрома вырос за год на 8,7%

Оборот компаний пищевой промышленности Москвы по итогам первых шести месяцев 2024 года составил около 382 млрд рублей, что на 8,7% больше аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Московская пищевая промышленность наращивает производство, успешно замещая товары ушедших с российского рынка иностранных компаний, обеспечивает жителей города качественной продукцией и поставляет ее в другие регионы страны», — отметила Мария Багреева.
По словам заместителя мэра, около 84,3 млрд рублей, или 22% общего объема столичного пищепрома, заработали предприятия мясной промышленности, 56,1 млрд рублей, или 15%, приходится на производителей молочной продукции, 53,9 млрд рублей, или более 14%, а — предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.
По итогам первого полугодия доля пищепрома в общем обороте обрабатывающей промышленности столицы (без учета нефтегазового сектора) составила 11,5%, а в общем объеме оборота пищевой промышленности страны — 6,2%.
Лидерами роста в первом полугодии стали мукомольные заводы и производители круп, их оборот вырос на 62% и составил 7,4 млрд рублей. Более чем в 1,5 раза вырос оборот предприятий масложировой промышленности, он превысил 0,5 млрд рублей. На 38% вырос оборот производителей напитков, по итогам января — июня они заработали 39,1 млрд рублей.
Около 82 процентов оборота пищевой промышленности, или 311,7 миллиарда рублей, приходится на крупные и средние предприятия, за год их выручка выросла на девять процентов.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в столице работает более 290 предприятий, выпускающих продукты питания. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в городе действует более 20 системных инструментов поддержки промышленности, доступные также предприятиям пищепрома, благодаря которым городские модернизуют производственные площадки, осваивают новые рынки сбыта и наращивают выпуск продукции. Это льготные кредиты и льготная арендой по ставке один рубль в год для инвестпроектов, а также национальный проект «Производительность труда», который помогает компаниям оптимизировать производственные процессы, повышать эффективность работы и улучшать производственные показатели.