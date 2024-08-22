Мария Багреева: оборот столичного пищепрома вырос за год на 8,7%

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в столице работает более 290 предприятий, выпускающих продукты питания. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в городе действует более 20 системных инструментов поддержки промышленности, доступные также предприятиям пищепрома, благодаря которым городские модернизуют производственные площадки, осваивают новые рынки сбыта и наращивают выпуск продукции. Это льготные кредиты и льготная арендой по ставке один рубль в год для инвестпроектов, а также национальный проект «Производительность труда», который помогает компаниям оптимизировать производственные процессы, повышать эффективность работы и улучшать производственные показатели.