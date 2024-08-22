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Каким будет курс рубля 23 августа 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 23 августа в 2024 году. Вместе с экспертом по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александром Шепелевым рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Индекс Мосбиржи сегодня торговался разнонаправленно, попытки продвижения к 2800 п. не увенчались успехом, и бенчмарк откатился к зоне поддержке 2740−2750 п. Потери несли тяжеловесы Газпром, Сбербанк. Конъюнктура ухудшилась: нефть отступала ниже $77, а рубль перешел к укреплению. Напряженная геополитика также сохраняет давление на настроения.

На внешнем контуре было относительно спокойно. Накануне был обнародован протокол последнего заседания ФРС. Документ развеял сомнения насчет смягчения ДКП в сентябре. Фондовые индексы США отреагировали ростом.

Завтра внимание также будет приковано к сигналам американского регулятора. Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит с речью на международном симпозиуме глав центробанков в Джексон-Хоул. На российском рынке Норникель опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие.

Риски временного спуска индекса Мосбиржи к 2700 п. сохраняются, тем более с учетом фактора пятницы, который может быть более выраженным в периоды тревожного новостного фона. В четверг ожидаем движения индекса на уровне 2700−2800 п.

Рубль сегодня пошел в контратаку, юань опускался ниже 11,9 ₽, официальный курс рубля к доллару ЦБ понизил на 40 копеек, до 91,28. Российская валюта, по-видимому, все же начала получать поддержку со стороны приближающегося налогового периода. Поддержка эта локальная и неустойчивая, поэтому в конце недели можно ожидать разнонаправленной динамики курса. Препятствовать укреплению рубля может повышение спроса на инвалюту со стороны импортеров. Снижение уровня нефтяных цен может отразиться на курсе в сентябре. А завтра ждем 11,85−12,05 ₽ по юаню и 90−92 за внебиржевой доллар.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»