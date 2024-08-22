Каким будет курс рубля 23 августа 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня пошел в контратаку, юань опускался ниже 11,9 ₽, официальный курс рубля к доллару ЦБ понизил на 40 копеек, до 91,28. Российская валюта, по-видимому, все же начала получать поддержку со стороны приближающегося налогового периода. Поддержка эта локальная и неустойчивая, поэтому в конце недели можно ожидать разнонаправленной динамики курса. Препятствовать укреплению рубля может повышение спроса на инвалюту со стороны импортеров. Снижение уровня нефтяных цен может отразиться на курсе в сентябре. А завтра ждем 11,85−12,05 ₽ по юаню и 90−92 за внебиржевой доллар.