Каким будет курс рубля 23 августа 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня торговался разнонаправленно, попытки продвижения к 2800 п. не увенчались успехом, и бенчмарк откатился к зоне поддержке 2740−2750 п. Потери несли тяжеловесы Газпром, Сбербанк. Конъюнктура ухудшилась: нефть отступала ниже $77, а рубль перешел к укреплению. Напряженная геополитика также сохраняет давление на настроения.
На внешнем контуре было относительно спокойно. Накануне был обнародован протокол последнего заседания ФРС. Документ развеял сомнения насчет смягчения ДКП в сентябре. Фондовые индексы США отреагировали ростом.
Завтра внимание также будет приковано к сигналам американского регулятора. Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит с речью на международном симпозиуме глав центробанков в Джексон-Хоул. На российском рынке Норникель опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие.
Риски временного спуска индекса Мосбиржи к 2700 п. сохраняются, тем более с учетом фактора пятницы, который может быть более выраженным в периоды тревожного новостного фона. В четверг ожидаем движения индекса на уровне 2700−2800 п.
Рубль сегодня пошел в контратаку, юань опускался ниже 11,9 ₽, официальный курс рубля к доллару ЦБ понизил на 40 копеек, до 91,28. Российская валюта, по-видимому, все же начала получать поддержку со стороны приближающегося налогового периода. Поддержка эта локальная и неустойчивая, поэтому в конце недели можно ожидать разнонаправленной динамики курса. Препятствовать укреплению рубля может повышение спроса на инвалюту со стороны импортеров. Снижение уровня нефтяных цен может отразиться на курсе в сентябре. А завтра ждем 11,85−12,05 ₽ по юаню и 90−92 за внебиржевой доллар.
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