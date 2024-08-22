Кризис или диверсификация: почему инвесторы избавляются от IT-гигантов

Все эти продажи завершилась перед паникой 5 августа на мировых рынках, которая началась с Японии. Фондовый рынок Восходящего солнца в этот день упал почти на 13% впервые с кризиса в октябре 1987 года. Индекс Nasdaq технологических компаний во время этих продаж упал с исторического максимума, достигнутого в июле 2024 года на 13%. Только с пятницы 2-го августа по понедельник 5 августа индекс потерял 12%. К концу августа потери компенсированы на три четверти.