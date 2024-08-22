Кризис или диверсификация: почему инвесторы избавляются от IT-гигантов

Своевременные продажи
В понедельник 5 августа, который инвесторы назвали «черным», индекс рыночной волатильности CBOE Volatility Index (VIX), который еще называют индексом страха инвесторов, достиг значений последнего пандемийного кризиса 2020 года. До 5 августа финансовый холдинг Berkshire Hathaway биржевого гуру Уоррена Баффета продал 50% своего пакета Apple. Ранее он потратил 31,1 млрд долларов для покупки 908 млн акций компании, которые заняли половину инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway. После продажи оставшиеся в портфеле холдинга 400 млн акций популярной IT-компании всё равно стоили в 2,7 раза дороже, чем прежний пакет.
Крупные инвестфонды распродавали до 5 августа и акции новой американской фондовой иконы — компании Nvidia, которые подорожали в 8 раз с 2023 года. Так, инвестфонд Duquesne Family Office американского миллиардера Стэнли Дракенмиллера продал 88% своего пакета или 1,5 млн акций Nvidia. Компания Appaloosa Management Дэвида Теппера продала 3,7 млн акций Nvidia, или 84,4% своей доли, а также акции других самых успешных IT-гигантов — Amazon.com, Microsoft Corp. и Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram). Продавали акции Nvidia, и крупные инвестфонды Maverick Capital и Elliott Management.
Все эти продажи завершилась перед паникой 5 августа на мировых рынках, которая началась с Японии. Фондовый рынок Восходящего солнца в этот день упал почти на 13% впервые с кризиса в октябре 1987 года. Индекс Nasdaq технологических компаний во время этих продаж упал с исторического максимума, достигнутого в июле 2024 года на 13%. Только с пятницы 2-го августа по понедельник 5 августа индекс потерял 12%. К концу августа потери компенсированы на три четверти.
Что бы это значило?
Финансовый кризис 2000 года также начался с резкого падения стоимости акций доткомов в IT-сегменте фондового рынка США. По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олега Абелева, продажи связаны с тем, что по итогу продаж 5 августа многие крупные институциональные фонды решили частично зафиксировать свои позиции в IT-активах и IT-компаниях. «Причина в диверсификации», — отметил он.
То, что холдинг Баффета сокращает в своем портфеле долю акций крупных IT-компаний — «это находится в тренде общей стратегии холдинга». Холдинг, как пояснил экономист, давно придерживается консервативной стратегии, при которой нет сильного преобладания одного актива над другими.
«Нет паники, можно говорить об ожиданиях того, что финансовый резерв крупных ИТ-гигантов по итогам 2024 г может стать неприятным сюрпризом для инвесторов. И, не дожидаясь выхода отчетности, крупные фонды занимаются диверсификацией активов», — подчеркнул Олег Абелев.
По оценке экономиста, управляющего директора Trade123 Владимир Рожанковский, распродажи на фондовом IT-рынке в США связаны с тремя основными моментами. Во-первых, инвестиционные оценки за время очередного бума hi-tech 2024 года стали непомерно высокими. К примеру, капитализация прибыли фаворита рынка — Nvidia — уже перешагнула порог 60. «С практической точки зрения это означает, что инвесторам придётся ждать 60 лет, чтобы окупить инвестицию в эту компанию при нынешних темпах её роста и роста выплаты дивидендов», — пояснил экономист.
Во-вторых, в последнее время всё больше сомнений, что в действительности удастся сполна монетизировать, и получать реальную прибыль от проектов в сегменте искусственного интеллекта (ИИ), на который делались ставки инвесторов в последние месяцы биржевого бума. В-третьих, действительно, недавняя внезапная глубокая коррекция 2-го и 5-го августа показала, насколько «тонок» рынок оптимистов, и что в действительности они морально готовы нажать пресловутые кнопки «Sell» (продажа — ред.) при любом подозрении на перемену ветра.
«В такой ситуации “стоять long” по рынку (покупать акции с надеждой продать подороже — ред.) могут только отчаянные догматики или неискушённые», — полагает Владимир Рожанковский.
Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова связывает выход крупных фондов из акций Nvidia в основном с фиксацией прибыли по бумагам после их взрывного роста, вызванного надеждами на бурное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Эта идея может быть, как минимум, частично отыграна, в связи с чем ряд институциональных инвесторов, очевидно, предпочитает перестраховаться, полагает она. Среди причин такого поведения эксперт также назвала опасения падения американского фондового рынка и конкретных акций, особенно после осенних президентских выборов в стране.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Иван Белов