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«Комус» снизил цены на ряд школьных товаров по предложению ФАС

Российский ретейлер «Комус» снизил стоимость 111 позиций школьного ассортимента по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Источник: Freepik

Российский ретейлер «Комус» снизил стоимость 111 позиций школьного ассортимента по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Товары подешевели в среднем на 24% по сравнению с августом 2023 года.

Кроме того, торговая сеть заморозила цены на уровне аналогичного периода прошлого года еще на 54 позиции в ассортименте.

Меры призваны сделать востребованные школьные товары более доступными для населения в период подготовки детей к новому учебному году, подчеркнули в ФАС.

Сборы ребенка в школу в 2024 году обойдутся минимум в 6,5 тыс. рублей. Самая доступная школьная форма в сетевой рознице («Ашан», «Детский мир», «Перекресток», Kari и подобные магазины) стоит 6254 рублей для мальчика и 5949 рублей для девочки. На базовый набор школьных канцтоваров придется потратить еще 415 рублей.