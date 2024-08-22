«Комус» снизил цены на ряд школьных товаров по предложению ФАС

Сборы ребенка в школу в 2024 году обойдутся минимум в 6,5 тыс. рублей. Самая доступная школьная форма в сетевой рознице («Ашан», «Детский мир», «Перекресток», Kari и подобные магазины) стоит 6254 рублей для мальчика и 5949 рублей для девочки. На базовый набор школьных канцтоваров придется потратить еще 415 рублей.