Китай в январе — июле увеличил поставки смартфонов в Россию на 20%

Как видно из таможенной статистики, Китай поставляет указанную продукцию по всему миру. В январе — июле производители смартфонов, базирующиеся на территории материковой части страны, экспортировали 309,7 млн единиц своей продукции. Примерно треть этих поставок (около 30%, или 92,2 млн штук) приходится на специальный административный район КНР Гонконг, на втором месте США (14%, или 43,2 млн смартфонов).