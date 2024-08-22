Китай в январе — июле увеличил поставки смартфонов в Россию на 20%

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китайские компании в январе — июле увеличили поставки смартфонов в РФ примерно на 20% в годовом исчислении, до 11,2 млн единиц. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Согласно данным ведомства, стоимость экспорта составила $1,47 млрд, повысившись на 30%. Только за июль Россия закупила у Китая почти 1,9 млн смартфонов, это на 12,5% больше, чем в июне (удорожание на 25%, до примерно $317 млн).
Как видно из таможенной статистики, Китай поставляет указанную продукцию по всему миру. В январе — июле производители смартфонов, базирующиеся на территории материковой части страны, экспортировали 309,7 млн единиц своей продукции. Примерно треть этих поставок (около 30%, или 92,2 млн штук) приходится на специальный административный район КНР Гонконг, на втором месте США (14%, или 43,2 млн смартфонов).
Однако по совокупной стоимости импорта Соединенные Штаты обошли Гонконг: $15 млрд за семь месяцев против $14,3 млрд. Россия по количеству закупаемых в Китае смартфонов занимает четвертое место, следуя за Объединенными Арабскими Эмиратами.
Согласно данным ГТУ, в 2023 году КНР увеличила экспорт смартфонов в Россию на 3,8%, до примерно 22 млн. Их совокупная стоимость составила $2,56 млрд, что на 7,5% ниже, чем в 2022 году.